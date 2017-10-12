Евросоюз подсчитал убытки от санкций против России

Эксперты считают, что экономика РФ в 2018 году даже может вырасти на 1,7%, несмотря на санкции, так как Россия значительно снизила зависимость от Запада.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Примерную сумму убытков от антироссийских санкций подсчитали в ЕС, сумма составила около 30 миллиардов евро, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на портал ИноСМИ.

Исследование провел австрийский институт экономических исследований Wifo по заказу Европарламента. По словам австрийских экспертов, объем экспорта Евросоюза в Россию упал со 120 миллиардов евро в 2013 году до 72 миллиардов евро в прошлом.

© Sputnik. Владимир Сергеев Бывший координатор санкций США против РФ: они не работают

Санкции, введенные европейскими странами, ударили по ним же, а эффективность антироссийских мер оказывается все более спорной.

Больше всех пострадала Германия. Она потеряла 11,1 миллиарда евро. Следом идут Польша и Великобритания. Литва оказалась на 12-ом месте.

Мировые инвесторы охотно вкладываются в российскую экономику

До введения эмбарго бизнес между Россией и Евросоюзом процветал. В период с 2009 по 2012 годы экспорт ЕС на восток вырос на впечатляющие 23%. Россия стала четвертым по величине торговым партнером Европы.

Согласно оценкам аналитиков агентства Bloomberg, российская экономика в следующем году даже может вырасти на 1,7%, несмотря на санкции. РФ значительно снизила зависимость от Запада.

На финансовых рынках Россия снова считается "надежным должником", а инвесторы готовы вкладываться в экономику страны. Глобальные инвесторы, несмотря на санкции, разместили в стране заказы на сумму более шести миллиардов долларов, приводит цифры немецкое издание.