Дизайнер из Абхазии номинирована на премию "Дизайнер года" от Glamour

СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Дизайнер из Абхазии Расида Лакоба номинирована на премию "Дизайнер года" по версии модного журнала Glamour.

"Я один раз уже участвовала. В прошлом году была номинирована впервые. По каким критериям выбирают номинантов я, честно говоря, не знаю, – признается Расида, – но получилось так, что выбрали меня".

Расида Лакоба – директор мастерской вечернего платья Rosario. Бренд не производит повседневных вещей. Как признается Расида Лакоба, люди приходят к ним исключительно тогда, когда они готовятся к празднику.

"Каждый год мы по плану делаем четыре коллекции. Очень-очень много работаем. В этом году одели много голливудских звезд. Например, Дженнифер Лопес, Кэти Перри, Алессандра Амбросио", — констатирует дизайнер.

Журнал Glamour проводит ежегодный конкурс "Дизайнер года". Голосование проходит на сайте журнала. Итоги голосования будут известны вечером 13 ноября.