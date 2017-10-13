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Покемон Пикачу

CNN считает, что Россия вмешивалась в дела США через Pokemon Go

© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
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Игру Pokemon Go Россия использовала для освещения случаев полицейского насилия против афроамериканцев в США, считают в CNN.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. Россия пыталась "повлиять на ситуацию в США" не только через социальные сети, но и посредством популярной игры Pokemon Go, заявили в эфире телеканала CNN, передает Sputnik Латвия.

По информации телеканала, речь идет о кампании Don't Shoot Us ("Не стреляйте в нас"), аккаунты которой были зарегистрированы в соцсетях Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr и видеосервисе YouTube. Сообщается, что организаторы кампании использовали данные платформы для освещения многочисленных случаев полицейского насилия против афроамериканцев.

CNN сообщает, что все видеоролики кампании на YouTube ссылались на сайт donotshoot.us, зарегистрированный в Иллинойсе. В свою очередь, ссылки с этого сайта вели на аккаунт в Tumblr, а тот в июле 2016 года объявил соревнование по игре в Pokemon Go — популярном приложении для мобильных устройств, в котором пользователи, перемещаясь в реальном мире, "ловят" виртуальных существ.

Мобильное приложение Pokémon Go
скриншот с экрана
Pokémon Go: как мобильное приложение захватило мир за 12 дней

Участников соревнования направляли к местам инцидентов, связанных с полицейским насилием, а также предлагали называть своих покемонов именами погибших афроамериканцев. В частности, материал, объявивший о соревновании, представил покемона по имени Эрик Гарнер — чернокожего жителя Нью-Йорка, погибшего при задержании полицией.

В настоящее время аккаунты кампании в Facebook, Instagram и Twitter заморожены, а страница в Tumblr размещает сообщения о ситуации в Палестине.

В качестве доказательства причастности РФ к данной кампании CNN со ссылкой на источник сообщает, что ее аккаунт в Facebook был связан с Internet Research Agency, которое телеканал называет "прокремлевской" структурой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию американских СМИ о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go.

"Исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов. Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские… и управляемые ими покемоны", — написала Захарова в Facebook.




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