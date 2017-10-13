Около 50 жизней унес теракт в Сирии

Три террориста-смертника подорвались за рулем автомобиля в провинции Хасака.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. Три смертника из группировки "Исламское государство" совершили теракт северо-востоке Сирии, во время которого погибло несколько десятков мирных жителей, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на мировые СМИ.

Смертника подорвались за рулем заминированных автомобилей рядом с населенным пунктом Абу-Фас (провинция Хасака).

Красный полумесяц Курдистана сообщил о 50 погибших. В основном это женщины и дети, которые бежали из провинции Дейр-эз-Зор от террористов.

Напомним, что в Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью группировки "Исламское государство", запрещенной во многих странах мира. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.