Ученые выяснили, почему умирает 500 тысяч европейцев в год

В Европе наблюдается общее улучшение качества воздуха, несмотря на это число смертей из-за загрязнения атмосферы увеличивается.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. Причиной преждевременной смерти более 500 тысяч европейцев в год стало загрязнение атмосферы, сообщает РИА Новости.

По информации Европейского агентства по окружающей среде (EEA), плохая экология остается основной причиной преждевременной смерти в Европе, несмотря на снижение уровня загрязнения атмосферы. EEA заявляет, что мелкодисперсные частицы могут легко проникать в легкие или даже кровеносные сосуды, становясь причиной смерти примерно 428 тысяч человек ежегодно. Согласно данным агентства, около 82% городского населения Европы подвержено воздействию ультрадисперсных частиц.

Среди остальных загрязнителей воздуха, которые становятся причиной предварительной смерти европейцев, экологи назвали двуокись азота и наземный озон.