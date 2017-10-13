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Зал парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото.

Россию ждут на январской сессии ПАСЕ

© Фото: AP Photo/Christian Lutz
Новости
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Лишенные права голоса на сессиях ПАСЕ из-за позиции по Крыму, российские парламентарии возможно вернутся к работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. Российскую делегацию надеются увидеть на январской сессии ПАСЕ, заявил в интервью РИА Новости глава одной из шести основных политических групп ПАСЕ Тини Кокс. 

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© Sputnik. Евгения Новоженина
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Российская делегация с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи.

В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Кокс констатировал, что "в этом году российский парламент решил не представлять парламентскую делегацию в ПАСЕ, тогда как российское правительство полноправно участвует в комитете министров".

"Это неприемлемо, поскольку Ассамблея принимает важные решения, которые связывают правительства всех государств-членов: Ассамблея избирает судей в Суд по правам человека, комиссара по правам человека, генерального секретаря и заместителя генерального секретаря организации", — добавил он.

Парламентарий считает, что "следует надеяться на то, что российский парламент представит новую парламентскую делегацию на первой части сессии в январе 2018 года".

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