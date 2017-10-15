15:26 15 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Пассажиры в самолете авиакомпании Аэрофлот

Аэрофобия: как преодолеть

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
Получить короткую ссылку
9 0 0

Самолет считают самым удобным и безопасным видом транспорта, но многие боятся и избегают перелетов.

Пилот, психолог, специалист по аэрофобии Алексей Герваш рассказал Sputnik Молдова о причинах, симптомах и способах борьбы с аэрофобией.

Боязнь полетов – психическое расстройство. Считается, что около 30% населения страдают аэрофобией, которая считается самой распространенной фобией.

Алексей Герваш отмечает, что корень этой проблемы лежит в дефиците доверия. Обычно этой фобией страдают люди, которые практически никому не доверяют, особенно технике. Это мнительные люди. Они живут с ощущением, что мир опасен и полон подвохов. Все это передается генетически, а воспитание и различные психические травмы усугубляют проблему.

Вылечить аэрофобию советами невозможно, подчеркивает психолог. Для этого нужно пройти специализированные курсы, которые занимаются этой проблемой. Только тогда можно со временем устранить эту проблему.

"Все попытки давать советы обречены. Это психическое расстройство, и оно не лечится волшебными советами. Еще ни один человек не избавился от аэрофобии, просто услышав, что самолет самый безопасный транспорт. Алкоголь может только заглушить страх, но и усугубить проблему. Метафорически это можно сравнить с тем, как если бы вы сломали руку и вместо того, чтобы пойти в травмпункт накладывать гипс, выпьем пачку анальгина".

Необычные фобии
© Sputnik Эстония
Самые необычные человеческие фобии

К симптомам аэрофобии эксперт относит желание избежать полета уже задолго до вылета. Тревога начинается с момента покупки билета. Это навязчивый поиск в интернете отзывов и информации об авиакатастрофах, усиление дискомфорта по мере приближения перелета, попытка его избежать. А в день вылета – дрожь в теле, учащенное сердцебиение, потоотделение, напряженные мышцы, вплоть до мышечных судорог, головокружение. А также вслушивание в работу двигателя на борту, контроль бортпроводников и процессов полета с целью удостовериться, — полет проходит нормально.  Это все усиливает страх, и может привести к панической атаке.

Знакомство с техническими основами перелета может уменьшить страх только на 15 – 20%, но не устранить аэрофобию.

Психолог подчеркивает, что нельзя отказываться от перелетов или сводить их число к минимуму из-за страха. "Каждый раз, когда вы отказываетесь от полета, мозг запоминает, что вы избежали чудовищную угрозу, которой нет на самом деле. При этом мозг не учитывает, что самолет, который вы пропустили благополучно долетел как тысячи других. А только тот факт, если сбежали, — значит действительно была опасность. Поэтому отказ от полетов приведет только к усугублению аэрофобии".

Пилот отмечает, если данный страх сильно ограничивает вашу жизнь, это верный признак того, что этим симптомом нужно заняться всерьез и обращаться к специалистам. После таких тренировок во время полета вас перестанут пугать шумы двигателя, тряска в зоне турбулентности, крен, заход на второй круг при посадке.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание Правительства
    Задолжали

    У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Польский гость

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

  • Учения ОДКБ Взаимодействие-2017 в Армении
    Отстрелялись

    Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.

  • Женщина бросает свой бюллетень в урну на избирательном участке, архивное фото
    Показательное неучастие

    ЦИК Казахстана отказался от участия в наблюдении за выборами в Кыргызстане после заявлений президента республики Алмазбека Атамбаева.

  • Тюремная камера. Архивное фото
    Срок для вербовщика

    В России гражданина Кыргызстана приговорили к четырем годам колонии за вербовку жителей Хабаровска в ряды "Исламского государства*".

  • Александр Лукашенко
    Сильная роль

    Беларусь выступает за усиление роли парламентских структур СНГ и других интеграционных объединений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

  • Решетка в колонии
    Позабытый узник

    Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС, архивное фото
    Лицензированная станция

    Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.

  • Аждар Куртов
    Незаметный ГУАМ

    В октябре 1997 года было объявлено о создании союза Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Что спустя 20 лет происходит с ГУАМ?

  • Заседание Правительства
    Задолжали

    У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Польский гость

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

  • Учения ОДКБ Взаимодействие-2017 в Армении
    Отстрелялись

    Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сухумский октябрь. Триатлон
Спортивный Сухум: финал Кубка Евразии по плаванию и любительский забег
Страус
Страус проверил на прочность голову оператора
Северный морской путь
Северный морской путь и все, что нужно о нем знать

Соцсети

Sputnikabkhazia