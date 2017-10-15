Площадка "Всемирное ГТО" открылась на фестивале молодежи в Сочи

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 октября в Сочи и продлится до 22 октября. Фестиваль соберет более 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. Во время XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи открылась площадка "Всемирное ГТО", сообщается на официальном сайте мероприятия.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в городе Сочи с 14 по 22 октября. Его участниками стали свыше 20 тысяч человек из более 180 стран, в том числе из Кыргызстана.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Открытие площадки прошло под лозунгами "Проверь себя!" и "Подтянись к движению!".

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Разминку перед сдачей нормативов для ребят провел Богдан Пищальников, российский легкоатлет и краснодарский посол ГТО. Затем участников поприветствовал министр спорта России Павел Колобков. Он уверен, что комплекс ГТО откроет миру новые таланты.

"Многие выдающиеся спортсмены и прошлого, и нынешнего веков начинали спортивный путь именно с ГТО. Уверен, что и современный этап этого комплекса откроет многие и многие имена больших спортсменов", — поделился Павел Колобков.

Площадка "Всемирное ГТО" разделена на несколько тематических зон: здесь можно не только проверить уровень физической подготовки, но и ознакомиться с историей комплекса "Готов к труду и обороне", получить ответы на вопросы о порядке проведения и прохождения испытаний, а также посмотреть мотивационные видеоролики.