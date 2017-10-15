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Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)

Курортный Сочи стал фестивальным: лучшая молодежь планеты в сборе

© Sputnik. Victor Ciobanu
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Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (15)
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Сочи встречает гостей из разных уголков планеты, слетевшихся в курортный город на Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС).

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. Одним большим международным центром стал курортный Сочи, где собралась прогрессивная молодежь планеты, в числе которых лидеры молодежных НПО, представители творческих профессий, инженеры, журналисты, преподаватели и ученые, политики и многие другие, сообщает Sputnik Молдова.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) обещает быть крупнейшим международным событием в области молодежного взаимодействия. Предполагается, что в нем примут участие более 20 000 участников, из них половина — граждане иностранных государств всех континентов, более 150 государств. 

После прохождения стандартных проверок, участники форума попадают в MediaCentr, где открыты несколько ознакомительных зон. Одна из них знакомит делегатов друг с другом, с особенностями культуры каждой из страны. Другая включает стенды регионов России. Представители РФ стараются привлечь внимание гостей и развлечь их.

Настоящий фурор произвели представители Краснодарского края, которые решили, что встречать участников фестиваля должен непременно робот, при чем не просто приветствовать, но и поговорить и ответить на все вопросы молодых людей. Робот не только раздает советы участникам фестиваля, но и осыпает комплиментами. Да, похоже искусственному интеллекту удалось некоторых из молодых людей вогнать в краску.

Фестивальный Сочи

Курортный Сочи, который ассоциируется с теплым морем и многолюдными пляжами даже в октябре, к началу фестиваля преподнес сюрприз. Погода в регионе испортилась. Несмотря на проливные дожди, которые в эти дни обрушились на Сочи, атмосфера в городе праздничная — участники фестиваля настроены позитивно.

  • XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День первый
    XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День первый
    © Sputnik. Евгений Биятов
  • XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День первый
    XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День первый
    © Sputnik. Victor Ciobanu
  • XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
    XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
    © Sputnik. Victor Ciobanu
  • Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    © Sputnik. Victor Ciobanu
  • Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    © Sputnik. Victor Ciobanu
  • Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    © Sputnik. Victor Ciobanu
  • Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    © Sputnik. Victor Ciobanu
  • Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    © Sputnik. Victor Ciobanu
  • Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    Всемирный Фестиваль Молодежы и Студентов (ВФМС 2017)
    © Sputnik. Victor Ciobanu
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© Sputnik. Евгений Биятов
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День первый

Вспышки фотоаппаратов, люди в необычно яркой одежде, улыбки и новые знакомства — пожалуй так можно в нескольких словах описать первое знакомство с фестивальным городом. К слову, участникам форума, которые съехались со всех континентов, помогают около пяти тысяч волонтеров, которых легко узнать по синей форме.

Говорящие на разных языках, приветливые и отзывчивые, волонтеры знают все — куда пройти, где и что находится, как туда добраться и решат все проблемы, которые возникают у участников фестиваля.

Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (15)



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