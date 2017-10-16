Шествие в поддержку криптовалют хотят провести на Красной площади

Поддержать легализацию и положительный образ криптовалют в России хотят около 200 человек, которые планируют пройти шествием по Красной площади.

Мэрия Москвы получила и рассматривает заявку от общественной организации "Криптовалютное государство" о проведении 23 ноября шествия на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ранее председатель общественной организации "Криптовалютное государство" Дмитрий Карпиловский сообщил РИА Новости, что уведомил власти Москвы о намерении провести на Красной площади шествие в поддержку легализации в России криптовалют.

"Криптовалюта — это выход из кризиса и полная независимость от доллара, а также безрисковые и прозрачные операции. Во время проведения шествия будут использоваться транспаранты, плакаты, листовки и иные средства наглядной агитации", — говорится в уведомлении Карпиловского.

Как следует из уведомления, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, группа граждан планирует провести "шествие криптовалютчиков с целью создания одобрительного и положительного отношения к криптовалютам (виртуальным деньгам) руководства страны и Центробанка в лице Эльвиры Набиуллиной". Организатор шествия указывает, что по Красной площади с плакатами в защиту криптовалют планируют пройти около 200 человек.