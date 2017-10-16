Сергей Лавров студентам: вам удается делать то, что не удается взрослым

Sputnik, Алексей Стефанов.

На подходах к залу, в котором должна была состояться панельная дискуссия "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир", задолго до начала встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась очередь из участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Зал не мог вместить всех желающих. Многие участники фестиваля больше двух часов так и стояли в проходах в надежде после выступления министра задать ему вопрос.

"Фестиваль собрал многие тысячи юношей и девушек со всего мира, и это прекрасная возможность для того, чтобы лучше узнать друг друга, договориться о дальнейших контактах в интересах поддержания доверия и взаимопонимания между странами и народами. Если хотите, это хорошая возможность компенсировать то, что пока не удается сделать политикам на взрослом уровне", — открыл встречу Лавров.

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Эта мысль, — что именно за сегодняшней молодежью будущее — стала лейтмотивом встречи. Сергей Лавров, обратившись к залу, отметил, что собравшимся в нем участникам фестиваля в ближайшее время "предстоит взять ответственность за положение дел как у себя на родине, так и на международной арене". Он отметил, что международные отношения находятся на важном перекрестке: "либо мир окончательно погрузится в хаос и нестабильность, либо удастся преодолеть спираль конфронтации, договориться о совместной взаимоуважительной работе во имя благополучия и процветания всего человечества". "Россия однозначно за второй путь, единственно возможный для успешного противодействия многочисленным угрозам современности", — подчеркнул Сергей Лавров.

Когда же дошла очередь до вопросов, в воздух взмыли десятки рук. Кто-то просто хотел быть замеченным, многие махали флагами своей страны или учебного заведения, написанными от руки на листках бумаги названиями стран. В результате вопросов оказалось так много, что дискуссия растянулась на дополнительный час.

Один из студентов поинтересовался у главы МИД РФ, как он видит выход из ситуации в Каталонии после референдума. "Мы рассматриваем это как внутреннее дело Испании, испанского государства. Мы слышим призывы к диалогу, заявления о готовности к диалогу, в том числе из Барселоны. Я думаю, что это единственный путь к рассмотрению той ситуации, которая сложилась в результате референдума", — сказал Лавров. И выразил надежду, что решение будет найдено "в рамках Конституции Испании и с учетом того, как всем гражданам Испании жить комфортно, в безопасности и в тесном контакте друг с другом".

Девушка из Германии рассказала, что перед тем, как начали действовать санкции против России, она устроилась на практику на крупное немецкое предприятие, стала строить успешную карьеру, но в результате действий Евросоюза ее завод обанкротился и закрылся. И поинтересовалась, как обстоят дела со снятием санкций.

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Сергей Лавров отметил, что в санкциях не заинтересована большая часть стран ЕС, но все они пошли на поводу у меньшинства и оказались в проигрыше. "Россия и ЕС одинаково заинтересованы в снятии экономических санкций и в скором времени это должно произойти. Все больше политиков и представителей бизнеса говорят о том, что это переходит все разумные пределы. Такие голоса слышны во Франции, Италии, Германии и в целом ряде других стран. Думаю, что разум восторжествует", — отметил Лавров.

Вопрос будущего юриста из Хабаровска о возможном создании Международного уголовного кодекса в рамках ООН вывел ответ главы МИД РФ на Международный трибунал по бывшей Югославии, который, по мнению Лаврова, "давно надо закрыть, потому что он доказал свою предвзятость и однобокость".

"Там в процентном отношении 80% дел, по-моему, которые они завели, были против сербов. Дела, которые были заведены против других национальностей, очень часто рассыпались. Нынешний премьер-министр Косово Рамуш Харадинай был военным преступником, но был отпущен. Все приглашенные свидетели либо исчезали, либо отказывались от своих показаний", — напомнил Лавров.

На вопрос студентки о том, какой будет Россия через 10 лет, глава МИД РФ, с улыбкой ответил, что "это вопрос на целый роман, жизнеутверждающий, философский". Но тут же вернулся к серьезному тону и отметил, что к этому времени однополярный мир полностью уйдет в прошлое – те, кто пытается сохранить его таким, капитулирует.

"Мы надеемся, что через 10 лет тенденция к многополярности – а это объективная тенденция, когда на разных континентах появляются новые мощные державы: экономические, финансовые – будет гораздо больше проявляться. Те, кто сейчас пытаются ее остановить и сохранить одностороннее доминирование, я думаю, к тому времени все-таки немножко поумнеют, и не будут идти против течения истории", — сказал Лавров.

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"Одним из полюсов многополярного мира, без всякого сомнения, будет Россия, и Россия будет объединять вокруг себя многих союзников, прежде всего соседей. В том числе в рамках большого евразийского проекта, который предложил президент Путин и который предполагает развитие связей между ЕАЭС, вообще евразийской интеграцией, и китайской инициативой "Один пояс – один путь", с Шанхайской организации сотрудничества. А в перспективе, почему бы не распространить эти инициативы на Европейский союз, который все больше понимает, что без партнерства России ЕС будет последовательно терять свое влияние и в экономике, и в мировой политике", — высказался Лавров. И добавил, что несколько дней назад об этом же говорил председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Осетинский народ много страдал. Возможно ли объединение в рамках российского государства Северной и Южной Осетии?" — задала вопрос министру иностранных дел РФ студентка из Северной Осетии.

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"Такое уже было, как вы знаете, в Советском Союзе, когда была единая Осетия. Потом волевым решением ее разделили на две части. Тогда много чего передавали из одной республики в другую, в том числе и Крым, не особо заботясь даже о советской Конституции. Я исхожу из того, что сейчас республика Южная Осетия признана в качестве независимого государства. Российские миротворцы, российская армия непосредственным образом помогли не допустить того, чтобы тогдашний президент Грузии Саакашвили силой решил "территориальную проблему", как он ее называл. Вопреки и решению ОБСЕ, и тому, что там находились и российские миротворцы, и российские и осетинские, и, кстати сказать, грузинские военные, которых вывезли за несколько часов до агрессивной акции. И мы будем суверенитет Южной Осетии всячески уважать и помогать его отстаивать через наше теснейшее союзническое отношение", — отметил Лавров.

Вопросы сыпались из зала один за другим и, несмотря на жесткий регламент, министр не спешил покидать зал.

"Культура образования позволяет молодым людям чаще видеться, лучше узнавать культуру, историю, происхождение традиций. Это главное, что нужно делать в сегодняшнем мире, чтобы преодолеть расклад, когда политики принимают решения во вред своему народу. Надо использовать фестиваль и подобные мероприятия, культурный и образовательный обмен, чтобы новое поколение политиков научилось слушать друг друга, учитывать подходы своего партнера при принятии решений. Благодаря культурному образовательному обмену понимаешь изнутри людей, с которыми ты будешь взаимодействовать", — сказал в конце панельной дискуссии Сергей Лавров, после чего пошел на встречу с молодыми дипломатами.