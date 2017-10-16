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Дружная команда международного агентства и радио Sputnik приняла участие в фестивальном забеге в Сочи

Команда Sputnik бежала на трассе "Формулы-1" в Сочи

© Sputnik. Miroslav Rotari
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Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (21)
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На трассе "Формулы-1" в Олимпийском парке в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов 16 октября состоялся забег на 2017 и 4000 метров.

Sputnik, Анжелика Бения.

Команда информационного агентства и радио Sputnik приняла участие в массовом забеге на трассе "Формулы-1".

Забег был инклюзивный. В нем приняли участие все желающие, независимо от физических возможностей.

Рауль Хаджимба и молодежь из Абхазии на церемонии открытия ВФМС-2017
© Sputnik. Анжелика Бения
Рауль Хаджимба поддержал абхазскую молодежь на открытии ВФМС в Сочи

Вместе со мной дистанцию в 2017 метров пробежала кубинка Люсия, которая перенесла две операции на сердце и только в этом году серьезно занялась бегом. Фамилию ее из-за одышки моей и ее я не расслышала.

"2017-метровая дистанция не соревновательная. Я и не планирую прибежать первой. Не скажу, что главное – участие, но пока просто участвую, тренирую сердце", — сказала она.

Для тех, кто всерьез увлекается бегом, была предоставлена возможность пробежать  более длинную дистанцию в четыре километра. Желающих было много, но меня в их числе не было. Стартуя с командой Sputnik, я планировала пробежать 4000 метров, но ближе к финишу дистанции в 2017 метров я знала точно, что хочу получить свою медаль немедленно, не делая еще один круг. Не смог переубедить даже ветер, который всю дистанцию сильно дул в спину, толкая вперед и ускоряя мой бег.

Немного отдохнув, с медалью на груди встретила своих коллег из агентства Sputnik, которые финишировали намного позже меня, так как сделали два круга на трассе "Формулы-1".

Этот забег стал самым массовым спортивным событием фестиваля. В нем приняли участие любители бега более чем из 150 стран мира.

Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
© Sputnik. Евгений Биятов
Официально стартовал: церемония открытия ВФМС-2017 прошла в Сочи

Нужно отметить, что на самом фестивале много спортивных площадок: футбольных, интерактивных зон ралли-марафона "Шелковый путь", зоны уличного баскетбола, воркаута, танцевального спорта и акробатического рок-н- ролла. Оборудованы также площадки для массового катания на коньках и многое другое. Абхазские делегаты активно занимаются спортом в свободное от основной программы время.

Команда Sputnik приняла участие в фестивальном забеге в Сочи
© Sputnik. Miroslav Rotari
Команда Sputnik приняла участие в фестивальном забеге в Сочи

Хорошие спортивные результаты показали на днях абхазские футболисты на площадке у арены "Ледовый куб", где был организован турнир по футболу.  Команда уже в 1/8 финала. Абхазы сыграли с командой "Сбербанк" и выиграли со счетом 4:0, затем сыграли с Алтайской командой, которую тоже обыграли со счетом 1:0.

  • Абхазские футболисты на площадке у арены Ледовый куб, где был организован турнир по футболу
    Абхазские футболисты на площадке у арены "Ледовый куб", где был организован турнир по футболу
    © Sputnik.
  • Абхазские футболисты на площадке у арены Ледовый куб, где был организован турнир по футболу
    Абхазские футболисты на площадке у арены "Ледовый куб", где был организован турнир по футболу
    © Sputnik. Анжелика Бения
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© Sputnik.
Абхазские футболисты на площадке у арены "Ледовый куб", где был организован турнир по футболу

Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (21)



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