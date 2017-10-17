Эксперты: бедность в РФ не критична и характерна для развитой экономики

СУХУМ, 17 окт — Sputnik. Не так плохо и критично обстоят дела с бедностью в России, проблемы существуют, но они в основном характерны для большинства стран с развитой экономикой. Требуется комплекс мероприятий, нацеленный на ликвидацию бедности, в том числе путем повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, рассказали эксперты, опрошенные РИА Новости.

В конце сентября Росстат сообщил, что доля населения РФ с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по итогам первого полугодия 2017 года снизилась на 0,2 процентного пункта в годовом выражении и составила 21,1 миллиона человек (14,4% от общего числа жителей страны). Ранее правительство внесло в Госдуму проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения.

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Кто в Европе самый бедный

Как рассказала РИА Новости глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, ректор РГСУ Наталья Починок, в 2017 году Всемирный банк представил общественности глобальный рейтинг экономик по показателю валового национального дохода на душу населения. Всемирный банк разделил все государства на три группы: с высоким уровнем дохода на душу населения (от $ 12,616 и выше), со средним уровнем дохода на душу населения (от $ 1,036 до $ 12,615) и страны с низким уровнем дохода на душу населения (от $ 1,035 и ниже). По данным Починок, к беднейшим странам Европы по данному показателю могут быть отнесены Молдова, Косово, Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Сербия и Македония, а к богатейшим — Франция, Финляндия, Ирландия и Исландия.

"В данном рейтинге Россия находится на 87 месте и соседствует с такими странами, как Румыния, Мексика, Бразилия. Таким образом, Всемирный банк относит Россию к странам со средним уровнем дохода на душу населения наряду с другими странами с развивающейся экономикой", — пояснила Починок.

В свою очередь начальник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина отметила, что критерий определения черт бедности у всех разный, он определяется с учетом национальных возможностей, поэтому "не представляется корректным сравнивать страны по показателям абсолютной бедности".

Россия — в мировом тренде

Старший научный сотрудник Центра стратификационных исследований НИУ ВШЭ Василий Аникин в беседе с РИА Новости отметил, что РФ находится среди стран с низким показателем бедности, и тут проявляются "все те международные тренды, которые сложились на Западе".

"Ситуация в России не так плоха, как она может показаться, и те проблемы, которые мы сегодня испытываем — они, в общем-то, характерны для большинства стран с развитой экономикой, хотя у нас есть и свои черты. Наша черта — это работающие бедные. Несмотря на то, что они имеются в любой стране мира, в России все же есть серьезное различие между прожиточным минимумом и МРОТ. У нас низкооплачиваем труд ученых, не говоря о работниках, которые заняты рутинным физическим трудом", — сказал эксперт.

© Sputnik / Томас Тхайцук Агрба о новом Трудовом Кодексе: МРОТ будет не ниже прожиточного минимума

По его словам, общемировая тенденция заключается в том, что в состоянии малообеспеченности начинают оказываться представители тех социальных групп, которые традиционно там не оказывались — речь идет о людях с высшим образованием и со средней и даже с высокой квалификацией. "Стало ясно, что доходы у всех относительно высокие, но при этом ощущение бедности никуда не делось, или наоборот, появилось у групп людей из среднего класса в той же Великобритании или той же Германии. Эту бедность мы называем постиндустриальной", — пояснил Аникин.

"Мы куда ближе к странам восточной и западной Европы, чем к странам БРИКС по количеству нищих, бедных и малообеспеченных, это не говоря уже о том, что в ряде стран БРИКС, скажем, в Индии или в южной Африке, доминирующий тип бедности — это сельская бедность, или бедность доиндустриальная", — рассказал собеседник агентства.

При этом, отметил Аникин, со странами Латинской Америки Россию роднит разброс величины заработной платы в пределах одного предприятия, в то же время в латиноамериканских странах гораздо больше, чем в России, людей с уровнем сверхдоходов. По его словам, факторы, которые приводят к социальной бедности, примерно одинаковы во всех странах — это рост иждивенческой нагрузки (рождение детей или появление в семье неработающего пенсионера), потеря кормильца, или необходимость матери воспитывать ребенка в одиночку.

Что россияне думают о бедности

Починок рассказала РИА Новости, что Общественная палата (ОП) РФ не так давно запустила всероссийский опрос, его инициаторы хотят выяснить, как россияне воспринимают бедность и что она для них значит. В опросе, по словам члена ОП РФ, принимают участие люди разных возрастов, из них 50% молодежь от 30 до 35, вторая половина — это люди среднего возраста и пожилые. Результаты опроса войдут в итоговый доклад о состоянии гражданского общества в России, отметила Починок.

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"Наш опрос показал, что сводят концы с концами порядка 20% опрошенных, у них хватает денег только на питание, а больше ни на что не хватает. Остальные рассматривали бедность с точки зрения возможности приобретения или не приобретения вещей, товаров, таких как приборы для дома или покупка автомобиля. Можно сделать вывод, что наши граждане все-таки уже воспринимают качество жизни иным образом и хотят видеть в потребительской корзине своих возможностей не только продукты питания и вещи, но и обустройство своего дома и приобретение автомобиля", — сказала собеседница агентства.

По данным опроса ОП РФ, наиболее уязвимыми категориями в этой связи являются молодые семьи, у которых есть дети, и пенсионеры, которые только выходят на пенсию, или собираются, "потому что в этот момент происходит резкое снижение того дохода, который человек имел до этого", — пояснила Починок.

Как победить бедность?

По словам члена ОП РФ, в России необходимы более четкие меры социальной поддержки молодых семей с детьми и работающих пенсионеров, в частности, индексация пенсий для этой категории граждан. В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было.

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"Статистический показатель прожиточного минимума и МРОТ должны сочетаться с реальным уровнем цен, с реальной стоимостью того качества жизни, которое соответствует минимальному социальному стандарту. Скрытое повышение цен все-таки не сильно внушает оптимизма, хотя те меры, которые предпринимаются — правильные, я имею в виду доведение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума", — также сказала Починок.

С необходимостью реализации комплексных мер согласна и сотрудник РАНХиГС Гришина.

"МРОТ, конечно же, надо доводить до прожиточного минимума, безусловно, возможно, что надо его повышать постепенно и выше прожиточного минимума. Для этого нужно целый комплекс действий предпринимать… Если говорить о международном определении, такая нищета, которая в странах Африки — такой нищеты у нас нет, но то, что у нас есть люди, которые находятся за чертой бедности — да, это проблема, и с ней надо работать и более адресно предоставлять социальную помощь", — считает Гришина.

По ее словам, даже если оба взрослых члена семьи получают зарплату в размере МРОТ, и при этом у пары есть дети, то они рискуют оказаться за чертой бедности, "потому что на ребенка два МРОТ уже не хватит, и риски бедности для такой семьи возрастают". В качестве возможных мер поддержки семей эксперт, в частности, предлагает введение гибких форм занятости матерей с маленькими детьми.