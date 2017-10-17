Ученые предсказывают вторую за историю мощнейшую геомагнитную бурю

Вспышка на солнце, которая с 12 процентами вероятности произойдет в ближайшее десятилетие, угрожает землянам техногенными авариями и повышением общего уровня радиации, сообщают ученые в недавнем исследовании.

СУХУМ, 17 окт — Sputnik. Ученые предсказали мощную вспышку на солнце и ее катастрофические последствия, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal.

Ученые из Гарвардского университета проанализировали данные о недавних изменениях на Солнце и пришли к выводу, что следующая сильная вспышка произойдет не позднее, чем в ближайшие сто лет, причем вероятность ее возникновения в ближайшее десятилетие составляет 12 процентов.

В докладе сообщается, что по количеству выделяемой энергии ожидаемая природная аномалия будет равняться вспышке 1859 года, в результате которой возникла геомагнитная буря, получившая название "Событие Кэррингтона".

Как отмечают исследователи, если природное явление такой мощности повторится сегодня, оно может привести к нарушению работы энергосистем по всему миру и систем охлаждения на ядерных радиостанциях, отключению интернета. Кроме того, сверхвспышка способна спровоцировать техногенные аварии и повышение уровня радиации, что, в свою очередь, может повлечь за собой человеческие жертвы.