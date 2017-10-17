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Указ о праздновании 1100-летия крещения Алании подписал Владимир Путин

© Sputnik. Наталья Айриян
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Глава государства постановил принять предложение Правительства РФ о праздновании этого события на государственном уровне

СУХУМ, 17 окт — Sputnik. Владимир Путин подписал Указ о праздновании 1100-летия крещения Алания в 2022 году, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Северной Осетии, передает Sputnik Южная Осетия.

Участие в подготовке проведения празднования примут органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. Сопровождением документа по поручению руководителя Северной Осетии занималось постоянное представительство республики при президенте РФ во главе с полпредом Борисом Джанаевым.Аланы приняли христианство во II веке, но массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад. В честь годовщины события откроют храм во имя Святого благоверного князя Александра Невского — он станет крупнейшим на Северном Кавказе.

Кроме того, в кафедральном соборе Святого Георгия Победоносца во Владикавказе появится уникальная роспись с византийскими сюжетами и национальными орнаментами.

Вопрос о праздновании на федеральном уровне памятного для Северной Осетии дня обсуждался главой республики Вячеславом Битаровым с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи весной 2017 года.




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