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Зимние каникулы с 30 декабря: в РФ утвердили график выходных дней в 2018 году

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Зимние каникулы у трудящихся россиян официально начнутся с 30 декабря 2017 года.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. График о переносе выходных дней в 2018 году подписал Дмитрий Медведев, передает Sputnik Азербайджан.

"В 2018 году выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая, а дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря — на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно", — говорится в Постановлении правительства.

Зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. В честь Дня защитника Отечества россияне отдохнут с 23 по 25 февраля, женщинам досталось на один день больше выходных — с 8 по 11 марта.

День Весны и Труда будет отмечаться с 29 апреля по 2 мая, а День Победы всего один день — 9 мая.

В честь Дня России будет три выходных — с 10 по 12 июня, столько же дней можно отдохнуть в честь Дня народного единства — с 3 по 5 ноября включительно.

Проект календаря праздничных дней в 2018 году
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Проект календаря праздничных дней в 2018 году




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