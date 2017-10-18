15:32 18 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Всероссийская акция День донорского совершеннолетия

Ученые: переливание крови бывает опасно для жизни

© Sputnik. Владимир Астапкович
Новости
Получить короткую ссылку
7 0 0

Ученые из Нидерландов выяснили, в каких случаях переливание может привести к смерти реципиента.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Кровь от беременных женщин, перелитая мужчинам, увеличивает риск смерти последних, заявили нидерландские ученые, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал JAMA.

"Мужчины, получившие кровь беременных женщин, имели статистически значимое увеличение смертности по сравнению с теми, кто получил кровь от других мужчин или женщин без истории беременности", — говорится в публикации.

Ученые собирали результаты своего исследования с 2005 по 2015 годы. Участие в нем приняли более 30 тысяч пациентов.

По мнению специалистов, летальный исход вызывается антителами, которые вырабатываются во время беременности для защиты плода. Они вызывают у мужчин болезненную реакцию, в частности острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) — угрожающее жизни воспалительное поражение легких.

При этом специалисты отмечают необходимость проведения дальнейших исследований.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Следственный изолятор
    Домой в тюрьму

    Более двадцати граждан Южной Осетии, осужденных на территории России, ходатайствовали о переводе в республику для дальнейшего отбывания наказания.

  • Помидоры, фото из архива
    Синьор помидор

    Министр экономики Азербайджана уверяет, что разговоры о реэкспорте в Россию турецких томатов не соответствуют действительности.

  • Такси
    Такси смерти

    Гражданин Армении, занимавшийся частным извозом в Москве, арестован на полтора месяца по обвинению в отравлении пассажиров.

  • Архивное фото портфеля
    Я ухожу!

    Внук президента Казахстана Айсултан Назарбаев подал заявление и был освобожден от занимаемой должности вице-президента Федерации футбола.

  • Архивное фото президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева
    Был не прав!

    Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что, наверное, был не прав, когда эмоционально говорил о президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве.

  • Министр обороны Беларуси Андрей Равков в парламенте
    Гарант стабильности

    Региональная группировка войск Беларуси и России является гарантом стабильности в Европе, заявил глава белорусского оборонного ведомства.

  • На границе Латвии и России
    Дорогая моя граница

    Латвия с 2017 по 2020 год направит более 31 миллиона евро на укрепление границ с Россией и Беларусью.

  • Музей жертв геноцида в Вильнюсе, архивное фото
    Рассекреченный архив

    В Литве начали публиковать агентурные сообщения агентов КГБ, занимавшихся разведкой в литовских эмигрантских организациях.

  • Президент Игорь Додон
    Я это вам не подпишу!

    Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не подпишет декрет о назначении Евгения Стурзы министром обороны, даже несмотря на решение Конституционного суда.

  • ЛГБТ-сообщества, архивное фото
    Гей-учет

    Силовики Таджикистана составили список более чем из 300 лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, которых взяли на оперативный учет.

  • Рамзан Кадыров и жительница Бухары
    Долгая дорога домой

    Рамзан Кадыров пообещал привезти в Грозный высланную в Узбекистан в 50-х годах прошлого века пожилую чеченку, которую он встретил в Бухаре.

  • Тюрьма. Иллюстративное фото
    По прозвищу "Тварь"

    В Эстонии из тюрьмы могут освободить насильника, на счету которого с десяток детей, младшему из которых не было и пяти лет.

  • Следственный изолятор
    Домой в тюрьму

    Более двадцати граждан Южной Осетии, осужденных на территории России, ходатайствовали о переводе в республику для дальнейшего отбывания наказания.

  • Помидоры, фото из архива
    Синьор помидор

    Министр экономики Азербайджана уверяет, что разговоры о реэкспорте в Россию турецких томатов не соответствуют действительности.

  • Такси
    Такси смерти

    Гражданин Армении, занимавшийся частным извозом в Москве, арестован на полтора месяца по обвинению в отравлении пассажиров.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Самые красивые девушки ВФМС в Сочи
Операция МЧС по эвакуации тела неизвестного мужчины из Верхнего Келасура
Операция МЧС по эвакуации тела неизвестного мужчины из Верхнего Келасура
Конституционный суд Абхазии
Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia