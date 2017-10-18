Ученые: переливание крови бывает опасно для жизни

Ученые из Нидерландов выяснили, в каких случаях переливание может привести к смерти реципиента.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Кровь от беременных женщин, перелитая мужчинам, увеличивает риск смерти последних, заявили нидерландские ученые, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал JAMA.

"Мужчины, получившие кровь беременных женщин, имели статистически значимое увеличение смертности по сравнению с теми, кто получил кровь от других мужчин или женщин без истории беременности", — говорится в публикации.

Ученые собирали результаты своего исследования с 2005 по 2015 годы. Участие в нем приняли более 30 тысяч пациентов.

По мнению специалистов, летальный исход вызывается антителами, которые вырабатываются во время беременности для защиты плода. Они вызывают у мужчин болезненную реакцию, в частности острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) — угрожающее жизни воспалительное поражение легких.

При этом специалисты отмечают необходимость проведения дальнейших исследований.