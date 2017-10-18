Минфин России рассказал, насколько увеличится пенсия в 2018 году

Страховая пенсия по старости с 13 657 рублей должна в 2018 году вырасти до 14 045 рублей.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Антон Силуанов во время обсуждения бюджета России в Госдуме заявил, что пенсии в 2018 году будут проиндексированы на 3,7%, что выше запланированного уровня инфляции в текущем 2017 году на 0,5%., передает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на ПРАЙМ.

"В следующем году у нас предусмотрена индексация пенсий на уровень выше, чем ожидаемая инфляция в текущем году. Напомню, что это 3,7% против 3,2%, которые мы ожидаем по инфляции в текущем году", — сказал министр финансов России Антон Силуанов.

По подсчетам Пенсионного фонда (ПФР), в следующем 2018 году средняя прибавка к страховым пенсиям по старости может составить примерно 400 рублей. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости в текущем году в России составил 13 657 рублей. На 2018 год она должна вырасти до 14 045 рублей