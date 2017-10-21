18:57 21 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Мужчина ест вилкой и ножом яблоко

День яблока: 5 фактов о вкусном фрукте

© Fotolia/ Giulio_Fornasar
Новости
Получить короткую ссылку
12 0 0

В Великобритании 21 октября ежегодно отмечается День яблока. Всего в мире выращивается более 7500 сортов яблок. Выходит, чтобы ежедневно попробовать новый сорт яблока человеку необходимо более двух десятков лет.

Sputnik Беларусь.

Яблоко — фрукт уникальный, очень вкусный и полезный как в сыром виде, так и в приготовленном.

В этот день Британия превращается в яблочную ярмарку, на которой можно отведать редкие сорта, напитки, пироги и другие блюда из этого чудесного фрукта. Также 21 октября проводится конкурс на самую длинную полоску из кожуры при очистке яблока. Сделать День яблока официальным решили по инициативе организации Common Ground в 1990 году.

С яблоками связано много легенд и мифов, этот фрукт есть на многих гербах. О яблоках говорят много: как разобраться, что из этого ценная информация, а что не совсем правда? Пять важных пунктов о яблоках, которые должен знать каждый человек — в справке Sputnik.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водительское удостоверение, архивное фото
    Без алиментов не уедут

    В Казахстане должников по уплате алиментов будут лишать водительских прав, заявили на республиканском форуме отцов.

  • Флаги Кыргызстана и Казахстана. Архивное фото
    И денег ваших не возьмем!

    Кыргызстан отказывается от казахстанских 100 миллионов долларов – их планировалось потратить на приведение инфраструктуры в соответствие требованиям ЕАЭС.

  • Проверка документов, архивное фото
    Только на время

    Россия намерена установить на время ЧМ по футболу временные посты на границе с Беларусью, если к тому времени не будет единой миграционной карты.

  • Янис Юрканс
    Хватит торговаться!

    Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что Крым – это Россия, с Москвой надо начать диалог и отменить санкции.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте прибывает в Брюссель на саммит Евросоюза, 19 октября 2017 года
    Нашли лучшее применение

    Средства для вступления Турции в ЕС могут перенаправить на другие цели, не касающиеся этой страны, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

  • Лебедински Максим
    Сядут все!

    Поправки в УК, предлагаемые Европейской народной партией, позволят пересажать весь парламент, считает советник президента Молдовы.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День второй
Самые яркие фото XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Кафе, где посетителям делают кофе с их селфи на молочной пенке
Кафе в Сеуле предлагает клиентам селфи на пенке кофе
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia