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Скорая помощь в Египте. Архивное фото.

Около 60 полицейских погибли в Египте при столкновении с террористами

© AFP/ MOHAMED EL-SHAHED
Новости
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Полиция Египта проводила операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе.

СУХУМ, 21 окт — Sputnik. В районе эль-Вахат под Каиром во время антитеррористической операции погибли 54 сотрудника структур МВД Египта, сообщает РИА Новости.

"Погибли 54 сотрудника полиции, в том числе 20 офицеров", — сообщил источник в органах безопасности страны.

Он уточнил, что в настоящее время операция завершена, полиция и военные зачищают район столкновения в радиусе сорока километров.

Ранее сообщалось, что полицейские в пятницу проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе. Террористы, которых необходимо было обезвредить, причастны к совершению нескольких терактов и считаются одними из наиболее опасных в Египте. По прибытии на место проведения операции, полицейские были обстреляны, в том числе из тяжелого оружия. По данным источника, в распоряжении террористов находилось оружие типа РПГ.




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