18:56 21 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Концерт Капелллы им. Судакова памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии

Терзян о первом концерте в Москве: историческое событие

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
Получить короткую ссылку
4620

Абхазский государственный камерный оркестр впервые находится с гастролями в Москве, которые продлятся до 23 октября.

СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Историческим событием назвал первый концерт Абхазского государственного камерного оркестра в Москве художественный руководитель коллектива Давид Терзян, который отметил, что публика приняла их коллектив тепло, даже была удивлена.

"Мы выступали в Соборе Петра и Павла с французской музыкой. Исполнили первую и вторую оркестровую сюиту Жоржа Бизе и концерт для органа литавр струнного оркестра. Публика очень эмоционально и тепло нас приняла, все были удивлены, что в Абхазии есть такой хороший оркестр, который впервые за 40 лет выступил в столице России. Был настоящий аншлаг и это поистине историческое событие для нас", — поделился впечатлениями от первого концерта в Москве Давид Терзян.

Государственный камерный оркестр Республики Абхазия во время первого концерта в Лютеранском соборе Петра и Павла в Москве
© Фото: Государственный камерный оркестр Республики Абхазия
Государственный камерный оркестр Республики Абхазия во время первого концерта в Лютеранском соборе "Петра и Павла" в Москве

Заслуженный артист Абхазии рассказал, что музыканты испытывают эмоциональный подъем от выступления на такой важной площадке, и добавил, что публика там настолько взыскательная, что аплодируют музыкантам только по окончанию концертной программы.

Давид Терзян
© Sputnik / Томас Тхайцук
Терзян о гастролях камерного оркестра в Москве: беспрецедентное событие

"В этом соборе концерты проходят несколько раз в день, эта публика, можно сказать, по-особенному музыкально воспитана. Между произведениями аплодисментов не звучало, но в конце программы публика одарила нас громкими овациями. Оркестр выложился полностью, все прошло хорошо", — сказал Терзян.

Второй концерт Абхазского государственного камерного оркестра тоже пройдет в Соборе Петра и Павла в субботу 21 октября, сообщил Терзян. По его словам, программа будет состоять из "Реквиема" Вольфганга Амадея Моцарта, а концерт откроет игрой на органе солист Абхазской Госфилармонии Лука Гаделия. 

Государственный камерный оркестр Республики Абхазия во время первого концерта в Лютеранском соборе Петра и Павла в Москве
© Фото: Государственный камерный оркестр Республики Абхазия
Государственный камерный оркестр Республики Абхазия во время первого концерта в Лютеранском соборе "Петра и Павла" в Москве

В концерте также примут участие Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова, солисты Абхазской филармонии Нана Черкезия и Алхас Ферзба.

Абхазский государственный камерный оркестр впервые находится с гастролями в Москве, которые продлятся до 23 октября.

Государственный камерный оркестр Республики Абхазия во время первого концерта в Лютеранском соборе Петра и Павла в Москве
© Фото: Государственный камерный оркестр Республики Абхазия
Государственный камерный оркестр Республики Абхазия во время первого концерта в Лютеранском соборе "Петра и Павла" в Москве




Главные темы

  • Берег Черного моря в городе Гагра
    Вокруг Гагры

    Гагра – один из самых известных городов Абхазии. Гагрская колоннада, замок принца Ольденбургского и ресторан Гагрипш пользуются широкой популярностью как среди местного населения, так и среди туристов. Однако Sputnik предлагает отправиться в окрестности города, где можно найти не менее живописные уголки и памятники с древней историей.

    14
  • Альдона Цкуа
    Александр Градский сделал предложение Альдоне Цкуа

    В телевизионном музыкальном проекте "Голос", который в 2017 году стал шестым по счету, приняла участие певица из Абхазии Альдона Цкуа.

    846
  • Мужчина ест вилкой и ножом яблоко
    День яблока: 5 фактов о вкусном фрукте

    В Великобритании 21 октября ежегодно отмечается День яблока. Всего в мире выращивается более 7500 сортов яблок. Выходит, чтобы ежедневно попробовать новый сорт яблока человеку необходимо более двух десятков лет.

    12

Орбита Sputnik

  • Водительское удостоверение, архивное фото
    Без алиментов не уедут

    В Казахстане должников по уплате алиментов будут лишать водительских прав, заявили на республиканском форуме отцов.

  • Флаги Кыргызстана и Казахстана. Архивное фото
    И денег ваших не возьмем!

    Кыргызстан отказывается от казахстанских 100 миллионов долларов – их планировалось потратить на приведение инфраструктуры в соответствие требованиям ЕАЭС.

  • Проверка документов, архивное фото
    Только на время

    Россия намерена установить на время ЧМ по футболу временные посты на границе с Беларусью, если к тому времени не будет единой миграционной карты.

  • Янис Юрканс
    Хватит торговаться!

    Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что Крым – это Россия, с Москвой надо начать диалог и отменить санкции.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте прибывает в Брюссель на саммит Евросоюза, 19 октября 2017 года
    Нашли лучшее применение

    Средства для вступления Турции в ЕС могут перенаправить на другие цели, не касающиеся этой страны, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

  • Лебедински Максим
    Сядут все!

    Поправки в УК, предлагаемые Европейской народной партией, позволят пересажать весь парламент, считает советник президента Молдовы.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День второй
Самые яркие фото XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Кафе, где посетителям делают кофе с их селфи на молочной пенке
Кафе в Сеуле предлагает клиентам селфи на пенке кофе
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia