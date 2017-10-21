Терзян о первом концерте в Москве: историческое событие

Абхазский государственный камерный оркестр впервые находится с гастролями в Москве, которые продлятся до 23 октября.

СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Историческим событием назвал первый концерт Абхазского государственного камерного оркестра в Москве художественный руководитель коллектива Давид Терзян, который отметил, что публика приняла их коллектив тепло, даже была удивлена.

"Мы выступали в Соборе Петра и Павла с французской музыкой. Исполнили первую и вторую оркестровую сюиту Жоржа Бизе и концерт для органа литавр струнного оркестра. Публика очень эмоционально и тепло нас приняла, все были удивлены, что в Абхазии есть такой хороший оркестр, который впервые за 40 лет выступил в столице России. Был настоящий аншлаг и это поистине историческое событие для нас", — поделился впечатлениями от первого концерта в Москве Давид Терзян.

© Фото: Государственный камерный оркестр Республики Абхазия Государственный камерный оркестр Республики Абхазия во время первого концерта в Лютеранском соборе "Петра и Павла" в Москве

Заслуженный артист Абхазии рассказал, что музыканты испытывают эмоциональный подъем от выступления на такой важной площадке, и добавил, что публика там настолько взыскательная, что аплодируют музыкантам только по окончанию концертной программы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Терзян о гастролях камерного оркестра в Москве: беспрецедентное событие

"В этом соборе концерты проходят несколько раз в день, эта публика, можно сказать, по-особенному музыкально воспитана. Между произведениями аплодисментов не звучало, но в конце программы публика одарила нас громкими овациями. Оркестр выложился полностью, все прошло хорошо", — сказал Терзян.

Второй концерт Абхазского государственного камерного оркестра тоже пройдет в Соборе Петра и Павла в субботу 21 октября, сообщил Терзян. По его словам, программа будет состоять из "Реквиема" Вольфганга Амадея Моцарта, а концерт откроет игрой на органе солист Абхазской Госфилармонии Лука Гаделия.

© Фото: Государственный камерный оркестр Республики Абхазия Государственный камерный оркестр Республики Абхазия во время первого концерта в Лютеранском соборе "Петра и Павла" в Москве

В концерте также примут участие Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова, солисты Абхазской филармонии Нана Черкезия и Алхас Ферзба.

Абхазский государственный камерный оркестр впервые находится с гастролями в Москве, которые продлятся до 23 октября.