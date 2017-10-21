Глава правительства Испании: автономный статус Каталонии решено приостановить

В субботу 21 октября Совет министров собрался на экстренное совещание, чтобы рассмотреть возможность применения 155-й статьи конституции Испании о приостановлении автономного статуса Каталонии.

СУХУМ, 21 окт — Sputnik. Правительство Испании приняло решение приостановить автономный статус Каталонии, заявил глава правительства Мариано Рахой на пресс-конференции, передает РИА Новости.

В субботу утром Совет министров собрался на экстренное совещание, в рамках которого рассмотрел возможность применения 155-й статьи конституции Испании, с помощью которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии.

"Правительство вынуждено было принять статью 155. Но это не было ни нашим деланием, ни нашим намерением. И никогда не было", — сказал Рахой.

Первого октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и конституционным судом страны.

После этого глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями. Правительство Испании требует от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.