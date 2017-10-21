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Президент Адыгеи встретился с участниками ВФМС в Сочи

Президент Адыгеи встретился с участниками ВФМС в Сочи

© Sputnik. Анжелика Бения
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Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (39)
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В Сочи проходит XIX всемирный фестиваль молодежи и студенчества, участниками которого стали более 25 тысяч молодых специалистов из 180 стран мира.

СОЧИ, 21 окт — Sputnik, Анжелика Бения. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с участниками молодежного фестиваля из Абхазии, Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии.

"Наша задача сегодня – социально-экономическое развитие страны. Уверенность в завтрашнем дне. Идет обновление команды. И это не только в Адыгее. В кадровой политике мы будем опираться на молодых, энергичных, целеустремленных. Важно, чтобы вы не растеряли позиции, которые вы обозначили сейчас", – сказал президент, обращаясь к молодежи.

Участники фестиваля активно беседовали с президентом. Молодых специалистов интересовали проблемы языка, предлагали культурные и образовательные программы, совместные проекты дипломатов. 

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© Sputnik. Анжелика Бения
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Глава Адыгеи поблагодарил участников фестиваля за достойное представление своих стран. Также Кумпилов отметил важность консолидации народов.

"Наша страна великая, потому что многонациональная, много культур, обычаев. Когда мы дружны, крепко держимся друг за друга, это многообразие украшает нас, в этом случае мы непобедимы. Особенно сейчас это важно, когда мир нестабилен", – добавил Кумпилов. 

В течение недели на фестивале молодые специалисты из Кавказа знакомились с коллегами из других континентов. В этом основная идея фестиваля, считает президент.

XIX всемирный фестиваль молодежи проходит с 15 по 22 октября в Сочи. Участниками молодежного форума стали более 25 тысяч молодых специалистов разных сфер из 180 стран мира. Абхазию на форуме представляли 50 делегатов.

Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (39)



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