23:11 21 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Всеобщая забастовка в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне

Глава правительства Каталонии: действия Мадрида - нападение на демократию

© Sputnik. Javier Luengo
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Референдум о независимости Каталонии (47)
2 0 0

Ранее премьер Испании заявил, что правительство решило применить 155-ю статью конституции, согласно которому Мадрид берет на себя выполнение функций правительства Каталонии.

СУХУМ, 21 окт — Sputnik. Карлес Пучдемон обратился по телевидению к народу и назвал действия властей Испании в отношении Каталонии нападением на демократию.

"Происходящее в Каталонии является нападением на демократию… эти события открывают двери злоупотреблениям в других местах", — заявил глава Женералитета.

Он также добавил, что премьер-министр Испании Мариано Рахой "аннулирует в кабинетах все то, что каталонцы решили на выборах".

В субботу утром Совет министров Испании собрался на экстренное заседание, в рамках которого рассмотрел возможность применения 155-й статьи конституции страны, с помощью которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии.

Парламент Каталонии утвердил председателя правительства
© Sputnik. Мария Сибирякова
Глава правительства Испании: автономный статус Каталонии решено приостановить

Премьер Рахой заявил на пресс-конференции, что правительство решило применить 155-ю статью конституции. Данное решение должно быть окончательно утверждено Сенатом. Заседание верхней палаты испанского парламента намечено на 27 октября.

В опубликованном решении правительства Испании, принятом на экстренном заседании, отмечается, что Мадрид возьмет на себя выполнение функций правительства Каталонии, связанных с телекоммуникациями, электронными услугами и информационными технологиями, а также сможет принимать меры в экономической, финансовой, налоговой и бюджетной сферах. Центральные власти смогут давать прямые указания обязательного характера каталонской полиции, отмечается в решении.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и конституционным судом страны.

После этого глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями.

Правительство Испании потребовало от Женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.

Темы:
Референдум о независимости Каталонии (47)



Главные темы

  • Берег Черного моря в городе Гагра
    Вокруг Гагры

    Гагра – один из самых известных городов Абхазии. Гагрская колоннада, замок принца Ольденбургского и ресторан Гагрипш пользуются широкой популярностью как среди местного населения, так и среди туристов. Однако Sputnik предлагает отправиться в окрестности города, где можно найти не менее живописные уголки и памятники с древней историей.

    253
  • Президент Адыгеи встретился с участниками ВФМС в Сочи
    Президент Адыгеи встретился с участниками ВФМС в Сочи

    В Сочи проходит XIX всемирный фестиваль молодежи и студенчества, участниками которого стали более 25 тысяч молодых специалистов из 180 стран мира.

    42
  • Концерт Капелллы им. Судакова памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии
    Терзян о первом концерте в Москве: историческое событие

    Абхазский государственный камерный оркестр впервые находится с гастролями в Москве, которые продлятся до 23 октября.

    71

Орбита Sputnik

  • Водительское удостоверение, архивное фото
    Без алиментов не уедут

    В Казахстане должников по уплате алиментов будут лишать водительских прав, заявили на республиканском форуме отцов.

  • Флаги Кыргызстана и Казахстана. Архивное фото
    И денег ваших не возьмем!

    Кыргызстан отказывается от казахстанских 100 миллионов долларов – их планировалось потратить на приведение инфраструктуры в соответствие требованиям ЕАЭС.

  • Проверка документов, архивное фото
    Только на время

    Россия намерена установить на время ЧМ по футболу временные посты на границе с Беларусью, если к тому времени не будет единой миграционной карты.

  • Янис Юрканс
    Хватит торговаться!

    Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что Крым – это Россия, с Москвой надо начать диалог и отменить санкции.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте прибывает в Брюссель на саммит Евросоюза, 19 октября 2017 года
    Нашли лучшее применение

    Средства для вступления Турции в ЕС могут перенаправить на другие цели, не касающиеся этой страны, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

  • Лебедински Максим
    Сядут все!

    Поправки в УК, предлагаемые Европейской народной партией, позволят пересажать весь парламент, считает советник президента Молдовы.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День второй
Самые яркие фото XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
LIVE: Международный танцевальный конкурс Ты супер! Танцы на НТВ
LIVE: Международный танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы" на НТВ
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia