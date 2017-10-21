Глава правительства Каталонии: действия Мадрида - нападение на демократию

Ранее премьер Испании заявил, что правительство решило применить 155-ю статью конституции, согласно которому Мадрид берет на себя выполнение функций правительства Каталонии.

СУХУМ, 21 окт — Sputnik. Карлес Пучдемон обратился по телевидению к народу и назвал действия властей Испании в отношении Каталонии нападением на демократию.

"Происходящее в Каталонии является нападением на демократию… эти события открывают двери злоупотреблениям в других местах", — заявил глава Женералитета.

Он также добавил, что премьер-министр Испании Мариано Рахой "аннулирует в кабинетах все то, что каталонцы решили на выборах".

В субботу утром Совет министров Испании собрался на экстренное заседание, в рамках которого рассмотрел возможность применения 155-й статьи конституции страны, с помощью которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии.

© Sputnik. Мария Сибирякова Глава правительства Испании: автономный статус Каталонии решено приостановить

Премьер Рахой заявил на пресс-конференции, что правительство решило применить 155-ю статью конституции. Данное решение должно быть окончательно утверждено Сенатом. Заседание верхней палаты испанского парламента намечено на 27 октября.

В опубликованном решении правительства Испании, принятом на экстренном заседании, отмечается, что Мадрид возьмет на себя выполнение функций правительства Каталонии, связанных с телекоммуникациями, электронными услугами и информационными технологиями, а также сможет принимать меры в экономической, финансовой, налоговой и бюджетной сферах. Центральные власти смогут давать прямые указания обязательного характера каталонской полиции, отмечается в решении.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и конституционным судом страны.

После этого глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями.

Правительство Испании потребовало от Женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.