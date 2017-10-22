Не для слабонервных: 10 самых экстремальных видов спорта

У каждого экстремала свои причины для занятия экстримом: кто-то получает предельно острые ощущения, для других это возможность постоянно поддерживать в себе обостренное чувство жизни.

Sputnik Таджикистан подготовил список десяти видов спорта, которые не годятся для сердечников, а тем более для трусов.

Хайлайн

Вызов силе притяжения. В своем первоначальном виде, намного менее опасном, этот вид спорта называется слэклайн: балансирование и акробатические трюки на эластичной стропе, натянутой примерно в метре над землей. Любителей этого времяпрепровождения нетрудно встретить в любом городском парке. Так вот, если натянуть стропу на высоте 40 метров и не между двумя деревьями, а между двумя берегами норвежского фьорда, уступами горного ущелья или небоскребами, то получится хайлайн. Балансирование, физическая сила, сила духа и, наконец, устойчивость к головокружению – вот некоторые из требований для занятий этим видом спорта, рискованность которого несколько компенсируется обязательным использованием страховки.

© AFP/ Michael Buholzer Хайлайн

Каньонинг

Исследовательский инстинкт. Этот активный вид отдыха в своем упрощенном варианте может подойти практически всем. Он заключается в прохождении долин горных рек, совмещая технику скалолазания и плавания для преодоления естественных препятствий. Поэтому экипировка обычно включает неопреновый гидрокостюм и альпинистское снаряжение – веревки, карабины, обвязки безопасности и каски. Степень опасности, естественно, зависит от выбранной трассы. На шкале уровня сложности каньонов (от 1 до 7) 7 означает, среди прочего, отвесные склоны и мощный водяной поток, многоводные водопады и скользкие или нестабильные опоры для подъема.

© AFP/ Prakash MATHEMA Каньонинг

Паркур

Победа человека. Никакого оборудования, никакой экипировки. Только тело, подготовленное атлетическими тренировками. Слово "паркур" происходит от французского parcours du combattant — классического метода преодоления препятствий военной подготовки, суть которого в перемещении с места на место в городской среде с использование только физической ловкости для преодоления препятствий. Француз Раймонд Белль (Raymond Belle) и его сын Давид (David Belle) считаются пионерами и популяризаторами этого вида спорта, завоевавшего известность благодаря созданной ими группе "Ямасаки", которая участвовала в съемках документальных и художественных фильмов ("Ямасаки", 2001) и рекламных роликов.

© AFP/ ABDULLAH DOMA Паркур

Банджи-Джампинг

Опасный аттракцион. Это, вероятно, наиболее популярный в мире экстремальный вид спорта. От желающего выполнить прыжок не требуется никаких специальных качеств, кроме решимости прыгнуть. Описание очень простое: нужно сделать шаг в пустоту, будучи привязанным к точке опоры эластичным канатом. Хотя есть вариации движения каната после прыжка – прыгуна мотает вниз-вверх или по траектории маятника. Самые низкие прыжки требуют, чтобы расстояние от старта до земли было не менее 40 метров, а в самых затяжных, которые практикуются в США, с подвесного моста Royal Gorge на территории национального заповедника, и в ЮАР, с моста Блоукранс, высота просвета достигает 321 и 216 метров соответственно. По одной из версий, это "развлечение" восходит к традиции аборигенов острова Пентекост в Вануату (к востоку от Австралии): молодые туземцы мужского пола прыгали с высоких деревянных платформ с привязанными к лодыжкам веревками, чтобы продемонстрировать свое мужество.

© AFP/ FRANCK FIFE Банджи-Джампинг

Экстремальный горнолыжный спуск

Проверка высотой. "Спуститься по склону горы Аспен на скорости 153 км/ч – это она из самых безумных вещей, которые я делал в своей жизни». Эти слова Криса Давенпорта (Chris Davenport), одного из лучших специалистов в этом виде спорта, дают прекрасное представление о том, в чем он заключается. Головокружительные спуски по зачастую неисследованным склонам, где только ловкость, техника и физическая выносливость могут помочь обойти непредвиденные препятствия, скалы или пропасти, как та, что стоила жизни в 2013 году шведу Магнусу Кастенгрену (Magnus Kastengren), когда он упал с высоты более 600 метров на склонах горы Кука, самой высокой вершины Новой Зеландии.

© AFP/ FABRICE COFFRINI Экстремальный горнолыжный спуск

Фридрайвинг

На пределе возможного. На сайте Международной ассоциации развития апноэ (AIDA) опубликованы рекорды, поставленные в разных дисциплинах этого вида спорта. Например, рекорд статического апноэ, то есть задержки дыхания под водой, принадлежит россиянке Наталье Молчановой и составляет 9 минут и 2 секунды. Она же установила рекорд по динамическому апноэ, опустившись на 237 метров глубины в 2014 году. Молчанова погибла в 2015 году во время погружений на Балеарских островах. И она далеко не единственная из чемпионов по фридайвингу, кто заплатил жизнью за свои рекорды.

© AFP/ Emily IRVING-SWIFT Фридрайвинг

Свободное лазание

Царство Человека-паука. Среди различных видов скалолазания (за исключением так называемого "фри-соло" без использования страховки, что делает любую ошибку скалолаза фатальной), свободное лазание по скалам является, пожалуй, самым большим испытанием физических качеств и уровня подготовки скалолаза. Продвижение вверх тут осуществляется исключительно посредством использования цепкости пальцев, силы рук и ног, без использования различных приспособлений и вспомогательных средств. Веревка и другие технические средства служат лишь для страховки от срывов и являются гарантией безопасности, а не помощью при прохождении маршрута. Поэтому спортивные тренировки направлены на развитие используемых групп мышц и техник цепкости. Каска и специальная скальная обувь, повторяющая анатомическое строение ступни и отличающаяся повышенной прочностью, являются обязательными элементами снаряжения.

© AFP/ ANDREA PATTARO Свободное лазание

Экстремальная велогонка

Экстремальная велогонка. Горы – настоящий вызов для тех, кто на своем горном велосипеде отважился пойти наперекор риску. Трассы для скоростного велоспуска часто являются опасными, их прохождение требует умения делать прыжки и акробатические трюки, которые, прямо скажем, нередко заканчиваются падениями. Подходит только тем, кто обладает прекрасной координацией.

© AFP/ SAJJAD HUSSAIN Экстремальная велогонка

Стрилюж

Любовь к скорости. Для скоростных спусков могут быть использованы любые колесные безмоторные приспособления вроде роликов, самодельных машин или удлиненных скейтбордов с загнутыми по бокам краями. Это называется "стритлюж" (street luge, уличные сани), при котором участники в положении лежа достигают скорости более 130 километров в час. Соответствующая защитная экипировка, вроде специальных шлемов и костюмов, позволяет снизить риск травм. Но еще более необходимыми элементами является самоконтроль и концентрация внимания.

Вингсьют

Проклятие Икара. Это разновидность бейсджампинга, прыжков с парашютом с фиксированных объектов. Если добавить к этому такое простое изобретение как специальный костюм, который наполняется воздухом и позволяет планировать, то получится вингсьют (wingsuit – костюм-крыло). Самая рискованная разновидность прыжков в таком костюме называется "проксимити-полеты" (от англ. proximity — близость), когда парашютист летит в нескольких метрах вдоль склона горы, следуя ее рельефу. Из 312 смертельных прыжков в бейсджампинге с 1981 года 80% приходится на прыжки с вингсьютом, из них 36 только за 2016 год. Этот страшный рекорд заставляет задуматься даже самых увлекающихся "летунов".