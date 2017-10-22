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Титаник

Письмо с "Титаника" продали за рекордные 126 тыс фунтов в Англии

© Фото: Public domain
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Неотправленное письмо пассажира лайнера находилось в его записной книжке, оставшейся в нагрудном кармане.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Рекордные 126 тысяч фунтов стерлингов заплатил участник аукциона за письмо пассажира знаменитого лайнера "Титаник", сообщил РИА Новости представитель аукционного дома Henry Aldridge & Son.

Письмо было написано американским бизнесменом Оскаром Холверсоном 13 апреля 1912 года — накануне рокового столкновения "Титаника" с айсбергом.

Письмо пассажира Титаника
© REUTERS/
Письмо пассажира "Титаника"

Пока это единственное известное письмо с "Титаника", пережившее погружение лайнера в воды Атлантического океана. Холверсон, плывший на лайнере с женой Мэри (одной из тех, кто выжил после кораблекрушения), адресовал послание матери. В письме он описывал свои впечатления от лайнера и рассказывал, что встретил известного богача Джона Джейкоба Астора. Ни Астору, ни Холверсону не было суждено пережить путешествие.

Тело Холверсона позднее было обнаружено и поднято на поверхность. Неотправленное письмо находилось в его записной книжке, оставшейся в нагрудном кармане.

Аукционный дом Aldridge & Son в британском городе Девайзес (графство Уилтшир) специализируется на продаже предметов, связанных с "Титаником".




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