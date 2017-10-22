Водителей просят воздержаться от поездок через Керченскую переправу

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. С 24 октября из-за сильного ветра может приостановить работу Керченская паромная переправа, водителей просят воздержаться от поездок в эти дни, сообщил оператор паромной переправы, передает РИА Новости.

Штормовая погода ожидается во вторник, 24 октября, с порывами ветра до 20-25 метров в секунду, сообщает оператор паромной переправы "Морская дирекция". Работа переправы будет осуществляться по фактической погоде.

"Большая вероятность полной остановки движения паромов, задействованных для перевозки пассажиров и автотранспорта через керченский пролив. Для избежания негативных последствий оператор керченской паромной переправы просит воздержаться от прибытия на объекты переправы в случае прекращения ее работы", — сообщил оператор.

В конце сентября переправа в Керчи простаивала более четырех суток из-за шторма, за это время по обе стороны переправы в ожидании ее работы скопилось более 3 тысяч автомобилей и автобусов. Глава МЧС России Владимир Пучков тогда поручил своевременно доводить прогноз погоды до населения в случае ухудшения погоды в Крыму.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом Симферополь являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край.