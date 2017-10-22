11:01 22 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Поезд Симферополь - Москва на Керченской паромной переправе

Водителей просят воздержаться от поездок через Керченскую переправу

© Sputnik. Юрий Лашов
Новости
Получить короткую ссылку
19 0 0

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом Симферополь являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. С 24 октября из-за сильного ветра может приостановить работу Керченская паромная переправа, водителей просят воздержаться от поездок в эти дни, сообщил оператор паромной переправы, передает РИА Новости.

Штормовая погода ожидается во вторник, 24 октября, с порывами ветра до 20-25 метров в секунду, сообщает оператор паромной переправы "Морская дирекция". Работа переправы будет осуществляться по фактической погоде.

"Большая вероятность полной остановки движения паромов, задействованных для перевозки пассажиров и автотранспорта через керченский пролив. Для избежания негативных последствий оператор керченской паромной переправы просит воздержаться от прибытия на объекты переправы в случае прекращения ее работы", — сообщил оператор.

В конце сентября переправа в Керчи простаивала более четырех суток из-за шторма, за это время по обе стороны переправы в ожидании ее работы скопилось более 3 тысяч автомобилей и автобусов. Глава МЧС России Владимир Пучков тогда поручил своевременно доводить прогноз погоды до населения в случае ухудшения погоды в Крыму.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом Симферополь являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водительское удостоверение, архивное фото
    Без алиментов не уедут

    В Казахстане должников по уплате алиментов будут лишать водительских прав, заявили на республиканском форуме отцов.

  • Флаги Кыргызстана и Казахстана. Архивное фото
    И денег ваших не возьмем!

    Кыргызстан отказывается от казахстанских 100 миллионов долларов – их планировалось потратить на приведение инфраструктуры в соответствие требованиям ЕАЭС.

  • Проверка документов, архивное фото
    Только на время

    Россия намерена установить на время ЧМ по футболу временные посты на границе с Беларусью, если к тому времени не будет единой миграционной карты.

  • Янис Юрканс
    Хватит торговаться!

    Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что Крым – это Россия, с Москвой надо начать диалог и отменить санкции.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте прибывает в Брюссель на саммит Евросоюза, 19 октября 2017 года
    Нашли лучшее применение

    Средства для вступления Турции в ЕС могут перенаправить на другие цели, не касающиеся этой страны, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

  • Лебедински Максим
    Сядут все!

    Поправки в УК, предлагаемые Европейской народной партией, позволят пересажать весь парламент, считает советник президента Молдовы.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День второй
Самые яркие фото XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Международный танцевальный конкурс Ты супер! Танцы на НТВ: выпуск №8
Международный танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы" на НТВ: выпуск №8
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia