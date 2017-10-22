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Парламент Южная Осетия Цхинвал

Депутаты из Абхазии поедут на заседание Межпарламентской ассамблеи в РЮО

© Sputnik. Наталья Айриян
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В Южной Осетии состоится очередное заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников сообщества "За демократию и права народов"

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. В Южной Осетии в начале ноябре пройдет заседание Межпарламентской ассамблеи, сообщает Sputnik Южная Осетия.

"В этом году мы проведем в Южной Осетии очередное заседание Межпарламентской ассамблеи. В Южную Осетию приедут наши коллеги из законодательных органов Приднестровья и Абхазии, возможно, мы еще пригласим в качестве наблюдателей наших друзей из других республик", — сообщил председатель комитета парламента по внешней политике и межпарламентским связям Игорь Кочиев.

Более 10 лет назад Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье подписали соглашение и образовали сообщество государств "За демократию и права народов". В рамках этой международной организации была создана Межпарламентская ассамблея, объединившая законодательные органы трех стран.

По словам парламентария, на рассмотрении комитета также находится проект закона "О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Южная Осетия и Донецкой Народной Республикой", который выносится на очередную сессию парламента. 




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