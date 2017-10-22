22 октября 1992 года: оккупанты запретили местным грузинам помогать абхазам

Из воспоминаний жительницы Сухума Тоси Агрба, опубликованных в газете "Республика Абхазия" 22 октября 1992 года: "Если будете помогать абхазам, когда они позовут на помощь, мы вас всех заберем", так были предупреждены наши соседи — грузины, армяне, русские. К нам пришли под видом поиска оружия, переворошили белье, мебель. Но это был просто повод. Нас "солдаты" войск Госсовета Грузии один раз грабили до этого. А это были уже другие. Им надо было посмотреть, что имеем. Вечером они пришли и все вынесли. И потом еще, как сказали соседи, приходили "чистить" дом раза два-четыре.

Меня забрали и держали в драндской тюрьме с 6 по 21 сентября. Они и мужа искали. "Всех будем уничтожать. Вашу абхазскую породу с корнем выдернем", — говорили мне.

Издевались, били, приставляли к лицу автоматы с угрозами. В день по три-четыре раза падала в обморок. Я так нервничала, что, оказывается, царапала свои руки до крови и не замечала этого. Сейчас вот следы-рубцы.

Я видела через окно, как били наших ребят. Били автоматом, головой об стенку, топтали. Доводили до такого состояния, что ходить не могли. Я не знаю, живы ли остались. Я многих из них узнавала, один был Джопуа.

Мне рассказывала сидевшая в тюрьме женщина о том, что видела, как били двоих чеченцев. Одного били по уже раненым, окровавленным ногам. Он сказал: "Убейте нас, но все равно абхазы победят!". И еще она рассказала, что тех, кого здесь убивают, хоронят где-то выше тюрьмы".

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