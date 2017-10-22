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Сергей Кисляк

Экс-посол РФ в США: между двумя странами есть поле для договоренностей

© Sputnik. Владимир Федоренко
Новости
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Для Америки отношения с Россией оказались не столь важны, потому что они ими легко жертвуют ради достижения политических целей, считает бывший посол РФ в США.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывшего посла в США Сергея Кисляка, между США и Россией всегда было и есть пространство для договоренностей, сообщает РИА Новости.

По словам Кисляка, когда он работал в США, он мало думал об эмоциях.

"Я думал о том, что мы можем сделать, чтобы хоть чуть-чуть выровнять отношения, потому что то, что происходило и, главное, происходило на основе выдуманных теорий абсолютно не приемлемо и даже непристойно, но это работа", — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, есть ли между Россией и США поле для договоренности, бывший посол подчеркнул, что "оно всегда есть". "Более того, при всех вот этих трудностях, которые возникали, ни на одном этапе, ни на одном повороте мы не закрывали двери для возможности работать вместе по вопросам, которые интересуют Россию", — отметил он.

Здание МИД РФ, фото из архива
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Кисляк добавил, что американский политический класс сейчас "болен большим количеством наэлектризованности".

"Когда демократы борются с республиканцами, часть республиканской партии борется с Белым домом, часть администрации противостоит другой части, когда пресса по большей части либеральная борется с избранным президентом, когда спецслужбы вбрасывают свои дрова в огонь. Все напряжено, и это их внутренняя свалка", — подчеркнул бывший посол.

Как он полагает, это еще раз подтверждает, что для США российско-американские отношения оказались не столь важны, потому что они ими легко жертвуют ради достижения политических целей.

"Ну и плюс к этому там немалое количество людей, которые изначально против России работали, которые изначально довели до того, чтобы американцы заняли жесткую и иногда даже агрессивную линию в отношении нашей страны", — сказал Кисляк.




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