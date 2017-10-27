17:28 27 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Работа за компьютером. Клавиатура

Эксперты: конвертация знаний станет ответом на вызовы нового времени

© Sputnik. Руслан Кривобок
Новости
Получить короткую ссылку
26 0 0

России необходимо перейти от этапа экономики ресурсов к этапу экономики знаний, о том, что для этого необходимо предпринять, рассуждают специалисты в исследовании "Россия 2025: от кадров к талантам".

СУХУМ, 27 окт — Sputnik. Конвертация знания в добавленную стоимость и переход от искусственного баланса занятости, характерного сегодня для России, к балансу компетенций — выход, который предотвратит возможную к 2025 году невостребованность 10 миллионов образованных россиян, говорится в совместном исследовании "Россия 2025: от кадров к талантам", подготовленном The Boston Consulting Group, WorldSkills Russia и Global Education Futures сообщает РИА Новости.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Дискуссионная программа
© Sputnik. Нина Зотина
Александр Новак: мы живем в век революции электричества

По мнению авторов исследования, сценарий опережающей модернизации — единственно возможный для того, чтобы Россия могла сохранить глобальную конкурентоспособность. "К 2025 году дефицит кадров категории "знание" (занимаются аналитической и творческой работой – ред.) составит более 10 миллионов человек. При этом около 10 миллионов человек могут оказаться невостребованными, что остро ставит вопрос о необходимости масштабной системной переквалификации", — отмечают они.

"Для того, чтобы сохранить конкурентоспособность в современном мире, России необходимо решить фундаментальную задачу по качественному изменению рынка труда и увеличению доли высококвалифицированных профессионалов. Следует в масштабе страны научиться конвертировать знания в добавленную стоимость и осуществить переход от искусственного баланса занятости, существующего сегодня, к балансу компетенций", — отмечают авторы исследования.

Переходный этап

Эксперты отмечают, что с точки зрения экономического развития Россия находится на переходном этапе между экономикой ресурсов и экономикой знаний, к которой принадлежат страны-лидеры, такие как Япония, США, Германия, Сингапур.

Человек держит кошелёк с деньгами
© Fotolia/ Gourmetphotography
Эксперты: бедность в РФ не критична и характерна для развитой экономики

"Для них характерны высокий уровень дохода (ВВП на душу населения более 50 тысяч долларов), развитая цифровая экономика, стареющее образованное население (медианный возраст 45 лет, третичное образование у 60%), высокий индекс человеческого развития и высокая доля человеческих ресурсов категории "знание" — более 25%, а это один из ключевых показателей конкурентоспособности страны. В России сегодня доля категории "знание" составляет лишь 17%, несмотря на предпосылки, характерные для лидера (высокое покрытие третичным образованием, высокое проникновение интернета, достаточно высокий ИЧР)", — отмечается в исследовании.

Согласно выводам авторов исследования, к 2025 году дефицит категории "знание" превысит 10 миллионов человек. Этот разрыв между реальной ситуацией на рынке труда и потребностями экономики обусловлен несколькими базовыми причинами: отсутствие критической массы спроса на знания, того, что система образования не готовит кадры для экономики знаний, а также не создана среда для развития и самореализации человека.

Новый подход

"России необходимо кардинально повысить свою привлекательность как работодателя", — подчеркивают эксперты.

"В условиях, когда 98% населения страны отдают приоритет безопасности и стабильности, но не возможностям роста и развития на работе, трудно ожидать, что люди активно будут развивать свои компетенции", — отмечает партнер-эксперт BCG и руководитель практики госсектора Константин Полунин, добавляя, что престиж профессий, требующих длительного сложного обучения и высокой квалификации, — таких как врач, педагог, научный работник, — подорван в немалой степени и существующей системой оплаты труда.

"При сохранении существующей структуры рынка труда еще на 7–10 лет отставание России от стран — лидеров мировой экономики рискует стать несократимым, — подчеркнул Владислав Бутенко, старший партнер и управляющий директор, председатель BCG в России. — Удешевление технологий, повышение волатильности, высокая вероятность появления "черных лебедей" делают весьма вероятным сценарий "обрыва", то есть достаточно резкого ухудшения экономической ситуации".

"Убежден, что системный подход к развитию человеческого капитала, системы переквалификации и переобучения, переход в логику управления талантами, а не кадрами — единственно верный ответ на вызовы нового времени", — заключил он.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Монета биткоин. Иллюстративное фото
    Виртуальная зарплата

    Казахстанский политолог Досым Сатпаев по результатам деятельности депутатов предложил им выплачивать заработную плату виртуальной валютой.

  • Грузовые фуры на КПП Актилек - Автодорожный. Архивное фото
    Миллиардные потери

    Страны Евразийского экономического союза потеряли порядка одного миллиарда долларов из-за Казахстана, заявляют чиновники Кыргызстана.

  • Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь
    Дружба без границ

    В Генеральной прокуратуре России считают, что организация временных пограничных постов на границе Беларуси и России в настоящее время маловероятна.

  • Силуэт девушки, иллюстративное фото
    Русский "бунт"

    Sputnik побеседовал с девочкой из русской семьи, которая 10 лет проучилась в латышской школе, но в результате все-таки перешла в русскую.

  • Норвежская установка ПВО NASAMS
    Новое войско

    Как контракт на поставку норвежских зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS открывает новую страницу в истории литовской армии.

  • Михаил Делягин
    Пущать не велено

    Директору российского Института проблем глобализации Михаилу Делягину запретили въезд в Молдову. Причины власти страны называть отказались.

  • Аукцион. Архивное фото
    Таджикская дегазация

    В Таджикистане выставили на продажу имущество "Таджиктрансгаза" – предприятия, занимавшегося распределением природного газа из Узбекистана.

  • Рукопожатие
    Броня крепка

    Турция и Узбекистан запустят совместное производство тактических бронемашин Ejder Yalçın и будут продавать их в третьи страны.

  • Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и председатель Президиума Боснии и Герцеговины Драган Чович в Таллинне
    Примем всех!

    Эстония готова поддержать западно-балканские государства на пути их вступления в Европейский союз при выполнении ряда условий.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Премьера спектакля Ревизор в РУСДРАМе
Карты, деньги и труба: премьера "Ревизора" в РУСДРАМе
Ущерб на миллионы: кадры ликвидации ночного пожара в Сухуме
Ущерб на миллионы: кадры ликвидации ночного пожара в Сухуме
Расклад сил на мировом рынке нефти
Расклад сил на мировом рынке нефти

Соцсети

Sputnikabkhazia