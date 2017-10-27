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Госдума РФ

В России обсуждают законодательный ответ на санкции Запада

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
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Ответом на санкционное законодательство США против РФ может стать разработка некоего правового акта "санкции против санкций".

СУХУМ, 27 окт — Sputnik. Российский парламент рассматривает идею о внесении на рассмотрение законопроекта, который бы предоставлял правительству возможность на законодательном уровне отвечать санкциями на санкции Запада, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике Игорь Чернышенко.

"В России сейчас все настойчивее звучат голоса о том, что нам тоже нужно выйти на какой-то правовой акт, который подразумевает (проект) "санкции против санкций" как-то положить в правовое пространство", — сказал Чернышенко в кулуарах годового собрания делового совета США-РФ, проходящего в Нью-Йорке.

Депутат напомнил, как разрабатывалось санкционное законодательство против РФ, которое президент США Дональд Трамп вынужден был подписать.

Здание Капитолия в Вашингтоне
© Fotolia/ Gary
США недовольны ответными мерами РФ на санкции

"Есть идеи нечто подобное создать в рамках российского парламента. На эту дорогу мы встали. Но еще по ней большой путь не прошли. То есть его (законопроект) сложно комментировать даже в первом приближении. Но эта тема звучит", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, расширяющий санкции против российской экономики. Новый пакет ограничительных мер — самый масштабный с начала 2014 года. Документ предусматривает сокращение максимального срока финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, а также вводит ограничения против энергетических проектов страны, в том числе в Европе.

В Кремле законопроект оценили «крайне негативно». После его одобрения в конгрессе Москва предписала сократить персонал американских дипломатических миссий в России.




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