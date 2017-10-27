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Могила Роберта Кеннеди

Ряд документов по убийству Кеннеди не рассекречен

© Sputnik. Василий Малышев
Новости
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На сайте национальных архивов США опубликована очередная порция секретных документов по делу об убийстве Джона Кеннеди.

СУХУМ, 27 окт — Sputnik. Как и сообщалось ранее, около 3 тысяч документов об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году впервые опубликованы в США, база данных из 2891 документа доступна на сайте Национальных архивов, сообщает РИА Новости.

Это очередная порция документов — предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов. Еще несколько тысяч будут опубликованы до конца апреля 2018 года, сообщил ранее Белый дом.

Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение оставить ряд документов по убийству Кеннеди в секрете соображениями безопасности.

"В то же время ведомства предложили мне, чтобы некоторая информация по-прежнему была отредактирована в интересах национальной безопасности, правоохранительной и международной деятельности", — добавил Трамп.

Президент Дональд Трамп заявил, что общество заслуживает самой полной информации об убийстве. При этом Трамп заявил, что по соображениям национальной безопасности у него нет выбора, кроме как позволить ведомствам отредактировать определенные части текста.




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