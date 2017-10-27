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Киберриски станут новым обязательным видом страхования в РФ

© Sputnik. Алексей Мальгавко
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Новый вид страхования собираются внести поправками в закон об организации страхового дела в рамках правительственной программы "Цифровая экономика".

СУХУМ, 27 окт — Sputnik. В России создадут масштабный рынок страхования от киберрисков в рамках правительственной программы "Цифровая экономика", с 2020 года для всех стратегических отраслей может стать обязательным полис информационной безопасности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на план мероприятий программы, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что рабочую группу по этому направлению программы возглавляет Сбербанк. План предполагает к 2020 году введение индустриального стандарта по обязательному аудиту информационной безопасности (будет описывать условия страхования и сбора статистики, модели актуарных расчетов тарифов) и требование обязательного страхования таких рисков предприятиями отдельных отраслей экономики (включая банковскую сферу, аэропорты, вокзалы и стратегические отрасли промышленности — металлургию, машиностроение, судостроение, авиапром), пишет издание.

Для реализации проекта предлагается внести поправки в закон об организации страхового дела (добавляется новый вид страхования). Расходы на него должны будут снижать налоговую базу — для этого предлагается внести поправки в НК.

Эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович
© Sputnik. Эстония
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Бизнес к идее страховой защиты от киберрисков относится по-разному, отмечает газета. В Абсолют-банке изданию заявили, что сейчас банки такие риски не страхуют, но идею назвали своевременной. По мнению зампреда правления банка "Хоум Кредит" Сергея Щербакова, обязательное страхование киберрисков нецелесообразно. Глава департамента нефинансовых рисков и финансового мониторинга Росевробанка Марина Бурдонова относится к идее обязательного кибераудита банков положительно, а обязательное страхование также считает избыточным.

Президент ВСС Игорь Юргенс оценивает позицию отечественного рынка страхования киберрисков в "нулевой точке". Он уверен, что обязательность такому виду страхования не подходит. По его словам, разумнее говорить о введении стимулов для бизнеса, которые бы побуждали страховаться.




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