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Премьер министр Испании Мариано Рахой

Мадрид принимает меры в ответ на резолюцию каталонского парламента

© AFP/ JAVIER SORIANO
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Референдум о независимости Каталонии (56)
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Кабинет министров Испании вечером в пятницу утвердил меры по разрешению сложившейся в Каталонии ситуации.

СУХУМ, 28 окт — Sputnik. Правительство Испании приняло решение распустить парламент Каталонии, который принял резолюцию о независимости региона, провести досрочные выборы в декабре и отставить все каталонское правительство, сообщает РИА Новости.

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Ранее предложения правительства Испании по применению 155 статьи конституции утвердил сенат.

Ответные меры Мадрида

По итогам заседания кабинета министров премьер Мариано Рахой объявил о роспуске каталонского парламента, который днем одобрил резолюцию, провозглашающую независимость автономного сообщества. Досрочные выборы в автономном сообществе состоятся 21 декабря.

"Каталонии необходимо примириться по-настоящему, в рамках закона и самой с собой. Поэтому я принял решение провести эти свободные, чистые и законные выборы для восстановления демократии в автономном сообществе", — сказал Рахой.

Кроме того, в отставку отправлены все члены женералитета, в том числе глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, остальные советники, своей должности лишился генеральный директор каталонской полиции Mossos d"Esquadra Пере Солер и генеральный секретарь внутренних дел женералитета Сесар Пуиг. Управление ведомствами женералитета возьмут на себя испанские власти, профильные министерства будут контролировать работу каталонских советов.

Закрываются все представительства правительства Каталонии за рубежом, кроме Брюсселя, но его руководитель смещен с должности. Отстранен от должности и представитель женералитета Каталонии в Мадриде. Прекращена деятельность Совета по переходному периоду, этот совещательный орган был создан правительством Каталонии с целью разработки рекомендаций, связанных с провозглашением независимости.

Кроме того, правительство обратится в Конституционный суд с тем, чтобы он признал недействительной резолюцию, принятую каталонским парламентом.

"Речь не идет о том, чтобы отменить самоуправление, вмешаться или не ограничить его. Речь идет о том, чтобы вернуться в нормальное состояние как можно раньше", — заявил Рахой. Премьер Испании назвал пятницу "грустным днем", но заверил, что у "правого государства есть инструменты для защиты законности".

Международная реакция

Ведущие страны мира полностью поддержали Мадрид в связи с провозглашением независимости каталонским парламентом. Официальный представитель государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что Каталония — неотъемлемая часть Испании, и Вашингтон поддерживает конституционные меры мадридского правительства по сохранению единства страны. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. "Мы повторяем слова госдепартамента: мы подтверждаем, что поддерживаем единую Испанию". — заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

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Официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявил, что Великобритания не признает и не признает в будущем одностороннюю резолюцию о независимости Каталонии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "позиция Москвы по вопросу Каталонии остается неизменной и последовательной" и она "не изменилась". Ранее МИД РФ заявлял, что, руководствуясь основополагающими принципами международного права, рассматривает события в Каталонии как внутреннее дело Испании. В Москве также выражали надежду, что ситуация будет урегулирована через диалог строго в рамках испанского законодательства "в интересах единой и процветающей Испании при соблюдении гарантий прав и свобод всех граждан этой страны".

Глава Европарламента Антонио Таяни уверен, что никто в Евросоюзе не признает декларацию парламента Каталонии о независимости, которая нарушает испанскую конституцию и законодательные рамки ЕС.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, недавно побывавший в Мадриде, признался, что "с беспокойством следит за развитием ситуации". "Собеседник у нас только один — это правительство в Мадриде", — заявил глава французского внешнеполитического ведомства в пятницу.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Германия не признает одностороннее провозглашение независимости, и что только переговоры в рамках испанской конституции между Мадридом и Барселоной приведут к разрешению кризиса.

Митинги в Барселоне

Между тем в самой Барселоне вечером прошли митинги, как в поддержку "провозглашения независимости", так и сторонников сохранения Каталонии в составе Испании.

По данным городской полиции, 17 тысяч человек приняли участие в митинге-концерте перед зданием женералитета на площади Сан-Жауме.

Акция сторонников единой Испании была менее многочисленная, однако большая манифестация против действий каталонских властей намечена на воскресенье.

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Референдум о независимости Каталонии (56)



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