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Юристам посоветовали не отставать от инновационных процессов

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Юристам необходимо начать работу над нормативно-правовой базой для более стремительного и своевременного развития цифровой экономики.

СУХУМ, 27 окт — Sputnik. Цифровая экономика нуждается в законодательном базисе, заявил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Открытие технологического центра Новамедика
© Sputnik. Владимир Астапкович
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"Сегодня особенно остра потребность не только в законодательной экспертизе, но и в разработке нормативно-правовой базы для развития цифровой экономики, в частности, технологии блокчейн, регулировании криптовалют, кибербезопасности", — сказал он.

По мнению Груздева, юридическое сообщество должно не только работать над снятием существующих правовых ограничений для внедрения новых интеллектуальных разработок, но и начинать проектировать регуляторную среду будущего, основываясь на ежедневно развивающихся технологиях.

"Многие компании сегодня вкладывают серьезные средства в развитие технологий искусственного интеллекта, и следующим вопросом встает правовой статус машин, наделенных автономной функцией. Так что вопрос регулирования возможностей, появляющихся вместе с новыми технологиями, очень важен для защиты интересов граждан", — отметил глава АЮР.

В пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что юридическая профессия не может существовать без инновационных процессов и должна работать в условиях цифровизации экономики.

По мнению премьера, юристы должны "непрестанно следить за теми процессами, которые происходят в сфере инноваций, цифровизации экономики", которая пока не имеет нормальной нормативной основы во всем мире.

Медведев подчеркнул, что такую нормативную базу еще предстоит сформировать в будущем.

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