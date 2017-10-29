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Победил Amazon: Forbes назвал самых богатых людей мира

© Sputnik. Владимир Трефилов
Новости
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Самым богатым человеком в мире по данным Forbes стал глава онлайн магазина Amazon Джефф Безос, который опередил Билла Гейтса, основателя компании Microsoft.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Основатель и глава онлайн-ретейлера Amazon миллиардер Джефф Безос вновь поднялся на первую строчку рейтинга богатейших людей мира, составленного журналом Forbes, сообщает РИА Новости.

Состояние Безоса оценивается в 93,1 миллиарда долларов. Он обогнал основателя компании Microsoft Билла Гейтса на 3,2 миллиарда долларов. Третье место в списке занял еще один американец — инвестор Уоррен Баффет (80,6 миллиарда долларов).

Лилиан Беттанкур
AFP/HORST OSSINGER
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На четвертой строчке оказался владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием 77,9 миллиарда долларов. Замыкает пятерку лидеров создатель Facebook Марк Цукерберг, капитал которого оценивается в 73,8 миллиарда долларов.

В мартовском рейтинге Forbes первое место занял Билл Гейтс, второе — Уоррен Баффет, а замыкал тройку богатейших людей мира Джефф Безос.

Безос впервые занял первую строчку в рейтинге богатейших людей мира в июле этого года. До публикации 27 июля финрезультатов Amazon его состояние достигло 90,6 миллиарда доллара, что сделало его на несколько часов самым богатым человеком на планете.





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