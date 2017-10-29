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Министр финансов РФ: криптовалюта не заменит рубль

© Sputnik. Евгений Биятов
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В России готовятся изменения в законодательной и финансовой сфере, которые будут регулировать обращение и размещение криптовалют, а сейчас с криптовалютами лучше работать только профессиональным участникам.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что криптовалюта никогда не сможет заменить рубль в России, а самую популярную криптовалюту, биткоин, назвал суррогатом, сообщает РИА Новости. 

Майнинг биткоинов на видеокарте
© Fotolia/ Archy13
Криптовалюты: мыльный пузырь или развитие технологии

"Биткоины — это не денежные знаки Российской Федерации, не рубли. Доверия к ним никакого. Это обычный суррогат, денежный суррогат. Кто-то сравнивает это с пирамидой, с МММ. Во всяком случае, это инструмент, с которым лучше работать только профессиональным участникам, кто понимает, в какую сторону будет расти или падать индекс такой криптовалюты. Поэтому, безусловно, основа для расчетов как была, так и есть — это рубль. Никакая криптовалюта не будет у нас ходить, это однозначно", — сказал Силуанов в воскресенье в эфире программы "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе поручил правительству совместно с ЦБ РФ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг.

Кроме того, им поручено до 1 июля 2018 года подготовить поправки по определению статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий (в том числе таких, как "технология распределенных реестров", "цифровой аккредитив", "цифровая закладная", "криптовалюта", "токен", "смарт-контракт") исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в РФ.

Правительство совместно с ЦБ должны в эти же сроки внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие установление требований к организации и осуществлению производства, основанного на принципах криптографии в среде распределенных реестров ("майнинг"), включая регистрацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих такую деятельность, и определение порядка ее налогообложения.




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