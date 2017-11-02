Макгрегор поставил UFC условия своего возвращения

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о готовности вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на более благоприятных условиях сотрудничества, сообщает РИА Новости.

© REUTERS Mark J. Rebilas Мэйвезер: выбрал подходящего партнера, чтобы потанцевать

Макгрегор в августе после поражения от американца Флойда Мэйуэзера-младшего в боксерском бою заявил, что продолжит выступать в MMA. На бой Макгрегора и Мэйуэзера-младшего было реализовано чуть более 13 тысяч билетов, от продажи которых было собрано более 55 миллионов долларов. Сумма от продажи телетрансляций превысила 80 миллионов долларов, а гонорар Макгрегора (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) за бой составил 30 миллионов долларов.

"Сейчас мы находимся на стадии переговоров (с UFC). Они должны соблазнить меня. Я хочу справедливости, хочу доход от телетрансляций. Я хочу стать партнером и промоутером" — сказал на тему своего возвращения в UFC Макгрегор, слова которого приводит MMAfighting.

Макгрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Позднее Макгрегор отказался от пояса в полулегком весе, сохранив свой титул в легком весе.