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Конор Макгрегор

Макгрегор поставил UFC условия своего возвращения

© Ruptly . STEVE MARCUS
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Действующий чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор вернется в спортивную организацию "Абсолютный бойцовский чемпионат" (UFC) только при условии совместного промоушена.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о готовности вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на более благоприятных условиях сотрудничества, сообщает РИА Новости.

Поединок между боксером Флойдом Мэйвезером и ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором
© REUTERS Mark J. Rebilas
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Макгрегор в августе после поражения от американца Флойда Мэйуэзера-младшего в боксерском бою заявил, что продолжит выступать в MMA. На бой Макгрегора и Мэйуэзера-младшего было реализовано чуть более 13 тысяч билетов, от продажи которых было собрано более 55 миллионов долларов. Сумма от продажи телетрансляций превысила 80 миллионов долларов, а гонорар Макгрегора (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) за бой составил 30 миллионов долларов.

"Сейчас мы находимся на стадии переговоров (с UFC). Они должны соблазнить меня. Я хочу справедливости, хочу доход от телетрансляций. Я хочу стать партнером и промоутером" — сказал на тему своего возвращения в UFC Макгрегор, слова которого приводит MMAfighting.

Макгрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Позднее Макгрегор отказался от пояса в полулегком весе, сохранив свой титул в легком весе.




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