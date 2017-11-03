Ответственность за теракт в Нью-Йорке взяло на себя ИГ*

В телефоне обвиняемого Сайфуллы Саипова, совершившего наезд на людей в Нью-Йорке, найдены видеозаписи и фотографии, многие из которых оказались связаны с ИГ пропагандой.

МОСКВА, 3 ноя — Sputnik. Исламское государство, террористическая группировка, запрещенная в РФ и ряде стран, взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Во вторник 31 октября в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку на юго-западе Манхэттена. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус.

В своей машине террорист оставил записку о том, что он совершает нападение от имени группировки ИГ. По данным ФБР, в сотовом телефоне Саипова нашли около 90 видеозаписей и примерно 3,8 тысячи фотографий, многие из которых оказались связанной с ИГ пропагандой. Например, записи совершенных боевиками казней, а также изображения символики ИГ и ее лидера.

Саипов был ранен сотрудниками полиции и госпитализирован. Он обвинен в совершении теракта и поддержке терроризма, ему грозит смертная казнь.

*Террористическая организация, запрещенная в России.