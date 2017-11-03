01:35 04 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
RIW - 2017. День первый

Продуктолог "России Сегодня": правила диктует не контент, а технологии

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
Получить короткую ссылку
11 0 0

В Москве с 1 по 3 ноября проходило главное ежегодное выставочно-конференционное событие отечественной отрасли высоких технологий, Russian internet week (RIW), на котором свои мнения высказали эксперты сразу пяти областей - интернет, медиа, телеком, софт и IT.

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. Будущее интернет-СМИ — за развитием сервиса для своих клиентов и мобильности решений, заявил руководитель центра интернет-технологий МИА "Россия сегодня" Алексей Филипповский, выступая на главном индустриальном событии отрасли высоких технологий Russian Internet Week-2017, сообщает РИА Новости.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik. Владимир Трефилов
Маргарита Симоньян о СМИ будущего: каждый человек сам себе СМИ

RIW — это главное индустриальное событие отрасли высоких технологий, которое объединяет многопотоковую конференцию, медиакоммуникационный форум, выставку, а также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промоакций. Площадка форума с 1 по 3 ноября 2017 года объединила экспертов сразу пяти областей — интернет, медиа, телеком, софт и IT. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным мультимедийным партнером RIW.

"Будущее медиа — в умении создавать хороший сервис для своей аудитории, проявлении мобильности в решениях и понимании значимости исследований и внедрения новых технологий", — сказал Филипповский.

По его словам, "новые платформы развиваются независимо от медиа, сейчас важно понять, что правила диктует уже не контент, а вновь возникающие технологии, и современным медиа необходимо учиться жить по новым правилам, универсальных средств в данном случае нет".

Форум Новая эпоха журналистики: прощание с мейнстримом. День второй
© Sputnik. Максим Блинов
"Прощание с мейнстримом": СМИ давно потеряли монополию на новости

В свою очередь, руководитель исследовательского центра МИА "Россия сегодня" Елена Слинько сообщила, что "в отличие от более специализированных мероприятий, RIW действительно охватывает все стороны развития интернета и является одним из крупнейших интернет-событий года".

"Формат мероприятия вдохновляет на разговор о трендах и новых разработках, которые изменят работу медиа в ближайшее время. Мое выступление посвящено одному из важнейших трендов — использованию данных для повышения эффективности работы редакции и лояльности пользователей", — сообщила Слинько.

XVII Церемония награждения лауреатов премии Медиа-Менеджер России - 2017
© Sputnik. Рамиль Ситдиков
В число лучших медиа-менеджеров РФ вошли руководители МИА "Россия сегодня"

В октябре МИА "Россия сегодня" в очередной раз подтвердило лидерство среди онлайн-медиа. Флагманский сайт медиагруппы РИА Новости — ria.ru стал единственным СМИ, которое россияне включили в перечень основных онлайн-брендов 2017 года. Исследование поведения россиян в интернете провела международная исследовательская компания GfK, в опросе приняло участие 6000 респондентов в возрасте от 14 лет. Помимо флагмана РИА Новости, пользователи рунета назвали среди самых известных поисковики, социальные сети, банковские услуги и онлайн-магазины. В первую пятерку вошли Yandex, Google, Вконтакте, Mail.ru и Youtube.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Осетия без границ

    Парламенты Южной и Северной Осетии вплотную займутся подготовкой соглашения, по которому граница между республиками станет абсолютно прозрачной.

  • Сотрудники МЧС Азербайджана участвуют в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском лесу Грузии
    Жертв нет!

    За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.

  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
    Смерть как амнистия

    Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.

  • Бакытжан Сагинтаев ответил на критику премьер-министра Кыргызстана
    На наших условиях!

    Премьер-министр Казахстана назвал условия, при выполнении которых ситуация на казахстанско-кыргызской границе придет в норму.

  • Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев принимает участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) в расширенном составе с участием делегаций. Справа - министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
    Давайте говорить!

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал противоречия между Кыргызстаном и Казахстаном.

  • Николай Статкевич, архивное фото
    Будет сидеть!

    Суд в Минске добавил оппозиционному политику Николаю Статкевичу 10 суток ареста за несанкционированный пикет у Центра изоляции правонарушителей.

  • Орден Трех Звезд
    Орден Трех звезд

    За многолетнюю историю главной награды Латвии – ордена Трех звезд – было немало случаев, когда от нее отказывались. Sputnik вспомнил.

  • Уличные часы возле здания сейма, архивное фото
    Не тратьте время

    Депутат литовского Сейма Альгирдас Буткявичюс предложил рассмотреть инициативу об отмене перехода на летнее время в Литве и поправках в директивы Евросоюза.

  • Международный аэропорт Кишинева
    Не пущать!

    Двух историков из России, Дмитрия Суржика и Григория Шкундина, в четверг вечером не пустили в Молдову, так как они "не указали реальную цель своего визита".

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Осетия без границ

    Парламенты Южной и Северной Осетии вплотную займутся подготовкой соглашения, по которому граница между республиками станет абсолютно прозрачной.

  • Сотрудники МЧС Азербайджана участвуют в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском лесу Грузии
    Жертв нет!

    За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.

  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
    Смерть как амнистия

    Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Архипелаг Земля Франца-Иосифа
Вечная мерзлота: кто обитает на архипелаге Земля Франца-Иосифа
Это не дело: как президент критиковал МВД Абхазии
Это не дело: как президент критиковал МВД Абхазии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia