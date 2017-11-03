Продуктолог "России Сегодня": правила диктует не контент, а технологии

В Москве с 1 по 3 ноября проходило главное ежегодное выставочно-конференционное событие отечественной отрасли высоких технологий, Russian internet week (RIW), на котором свои мнения высказали эксперты сразу пяти областей - интернет, медиа, телеком, софт и IT.

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. Будущее интернет-СМИ — за развитием сервиса для своих клиентов и мобильности решений, заявил руководитель центра интернет-технологий МИА "Россия сегодня" Алексей Филипповский, выступая на главном индустриальном событии отрасли высоких технологий Russian Internet Week-2017, сообщает РИА Новости.

© Sputnik. Владимир Трефилов Маргарита Симоньян о СМИ будущего: каждый человек сам себе СМИ

RIW — это главное индустриальное событие отрасли высоких технологий, которое объединяет многопотоковую конференцию, медиакоммуникационный форум, выставку, а также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промоакций. Площадка форума с 1 по 3 ноября 2017 года объединила экспертов сразу пяти областей — интернет, медиа, телеком, софт и IT. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным мультимедийным партнером RIW.

"Будущее медиа — в умении создавать хороший сервис для своей аудитории, проявлении мобильности в решениях и понимании значимости исследований и внедрения новых технологий", — сказал Филипповский.

По его словам, "новые платформы развиваются независимо от медиа, сейчас важно понять, что правила диктует уже не контент, а вновь возникающие технологии, и современным медиа необходимо учиться жить по новым правилам, универсальных средств в данном случае нет".

В свою очередь, руководитель исследовательского центра МИА "Россия сегодня" Елена Слинько сообщила, что "в отличие от более специализированных мероприятий, RIW действительно охватывает все стороны развития интернета и является одним из крупнейших интернет-событий года".

"Формат мероприятия вдохновляет на разговор о трендах и новых разработках, которые изменят работу медиа в ближайшее время. Мое выступление посвящено одному из важнейших трендов — использованию данных для повышения эффективности работы редакции и лояльности пользователей", — сообщила Слинько.

В октябре МИА "Россия сегодня" в очередной раз подтвердило лидерство среди онлайн-медиа. Флагманский сайт медиагруппы РИА Новости — ria.ru стал единственным СМИ, которое россияне включили в перечень основных онлайн-брендов 2017 года. Исследование поведения россиян в интернете провела международная исследовательская компания GfK, в опросе приняло участие 6000 респондентов в возрасте от 14 лет. Помимо флагмана РИА Новости, пользователи рунета назвали среди самых известных поисковики, социальные сети, банковские услуги и онлайн-магазины. В первую пятерку вошли Yandex, Google, Вконтакте, Mail.ru и Youtube.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.