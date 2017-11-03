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Центральный банк России

Криптовалюты в РФ предложили разделить на две группы

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
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Эксперты предложили ввести разделение криптовалют в РФ по типу регулирования на два вида и поручить регулирование этого вопроса ЦБ РФ с дальнейшим распространением этих функций на другие структуры, включая сами торговые площадки.

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. Криптовалюты, которые будут использоваться в РФ, стоит разделить на две группы: гарантированные и иные, в зависимости от того, подходят они определенным требованиям или нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

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Бизнес-омбудсмен в пятницу рассказал на площадке Аналитического центра при Правительстве РФ, что он совместно с экспертами Института экономики роста им. П.А. Столыпина представил предложения по законодательному регулированию оборота криптовалют и применения новейших цифровых технологий в России, и соответствующий пакет предложений уже направлен в ЦБ, Госдуму и Сбербанк.

Согласно этому плану, все криптовалюты будут направлены в "регулятивную песочницу", где будет осуществляться их временное регулирование. Все эти цифровые денежные единицы должны будут отвечать требованиям идентификации участников рынка криптовалют и соблюдать законодательство о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Но некоторые из них могут быть отнесены к "гарантированным" криптовалютам, которые могут использоваться при экспортно-импортных торговых операциях. В данном случае, помимо требований, которые есть в "песочнице", вводятся дополнительные: должна быть известна организация, отвечающая за эмиссию криптовалюты, установлены правила майнинга, должны соблюдаться правила безопасности информационной системы.

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Регулированием криптовалют и "песочницы" предлагается заняться ЦБ РФ, потом могут добавиться другие органы. "На первом этапе вопрос допуска криптовалют к обмену на национальную валюту может решить только ЦБ РФ. В дальнейшем целесообразно передать соответствующий вопрос на рассмотрение электронным площадкам обмена криптовалют (биржам), как это сделано в Японии", — рассказал Леонид Анучин из экспертного центра при уполномоченном.

Все криптовалютные биржи должны "иметь имя", они не должны скрываться, как и пользователи. "Они должны раскрывать свои кошельки, быть открыты. Это должно быть понятно и прозрачно. Мы предлагаем им зарегистрироваться, а налог с них брать надо не с конкретно каждого компьютера, а с хэшрейта (количества операций, которые может проводить компьютер). … Налогообложение должно быть", — добавил Титов.

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