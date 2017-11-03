Аршба: в Абхазии рост преступлений при сокращении раскрываемости

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сохраняется тенденция к росту преступлений при сокращении их раскрываемости, сказал министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба на расширенной коллегии МВД в пятницу 3 ноября.

"Количество тяжких и особо тяжких преступлений возросло. Особенно тяжелая ситуация сложилась по городу Сухум, по Гагрскому, Очамчырскому и Гудаутскому районам. Оперативная обстановка остается сложной по причине низкой организаторской работы руководством МВД. Не обеспечивается целенаправленная эффективная профилактика правонарушений и преступлений", — считает министр.

Согласно данным МВД республики увеличился рост преступлений общеуголовной направленности, за девять месяцев этого года было совершено 634 преступления, за аналогичный период 2016 года – 549.

За девять месяцев 2017 года было совершено 17 убийств, из которых нераскрытым остается одно. Покушений на убийство совершено 10, из которых 5 раскрыто.

"Те задачи, которые стоят перед нами, в кротчайшие сроки мы должны выполнить, мобилизовав силы", — добавил он.

Министр подчеркнул, что необходимо организовать эффективную работу по борьбе с организованной преступностью, с преступностью во всех ее проявлениях, организации работы по охране общественного порядка, раскрытию преступлений.

Аршба отметил слабую организацию оперативно-розыскной работы, в результате чего не обеспечивается полнота раскрытия имущественных преступлений, в том числе грабежей.

"Криминогенная обстановка, сложившаяся в республике, требует значительной активности в работе органов внутренних дел и принятия дополнительных мер по усилению борьбы с преступностью", — сказал министр.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кадровые перестановки произвели в структурах МВД

Коллегия МВД Абхазии решила провести профилактические мероприятия, направленные на эффективную защиту населения.

"Это в отношении тяжких, особо тяжких преступлений и организованной преступности. Также будет проведена ревизия для определения приоритетных направлений оперативной деятельности с целью получения информации о намерениях и замыслах лиц, причастных к совершению тяжких преступлений, необходимо организовать работу по эффективному источнику оперативной информации", — заметил глава МВД.

Также планируется реализовать комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения разыскиваемых за совершение преступлений лиц.

Министр подчеркнул, что необходимо усилить борьбу с распространением наркотиков в республике. Управлению ГАИ республики даны указания организовать работу по сокращению дорожно-транспортных происшествий.