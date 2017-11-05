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Гидрометцентр.

Тайфун во Вьетнаме унес жизни 27 человек

© Sputnik. Евгений Биятов
Новости
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По меньшей мере 27 человек погибли из-за мощного тайфуна во Вьетнаме, разбушевавшегося в 500 километрах от места, где в понедельник должен состояться саммит лидеров АТЭС.

СУХУМ, 5 ноя — Sputnik. Число жертв тайфуна достигло 27 человек во Вьетнаме, где в понедельник должен начаться саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hindustan Times.

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Ранее стало известно об 11 жертвах стихии. Еще 22 человека считаются пропавшими, в их число входят 17 членов экипажа грузовых судов, которые были потоплены у побережья провинции Биньдинь.

Стихия разбушевалась недалеко от города Нячанг, располагающегося в 500 километрах к югу от Дананга, где должен состояться саммит. Скорость ветров тайфуна достигала 90 километров в час. Порывы снесли крыши более тысячи домов, обрушили сотни электрических столбов. Более 600 домов были разрушены, еще почти 40 тысяч повреждены.

Ранее сообщалось, что местные власти разработали несколько планов по обеспечению безопасности участников саммита на случай тайфуна, наводнения и цунами. Саммит АТЭС намерены посетить президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин, а также многие другие мировые лидеры.

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