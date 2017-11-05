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Визит президента США Д. Трампа в Париж

Трамп оказался самым непопулярным президентом США за 70 лет

© Sputnik. Ирина Калашникова
Новости
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Проведенный среди американцев опрос показал, что нынешний президент США самый непопулярный президент за последние 70 лет.

СУХУМ, 5 ноя — Sputnik. Президент США, Дональд Трамп, по итогам девяти месяцев на посту показал самый низкий рейтинг популярности среди всех президентов США за последние 70 лет, свидетельствует опрос газеты Washington Post и телеканала ABC, сообщает РИА Новости.

Twitter
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Работу Трампа в должности главы государства поддерживают лишь 37% американцев, не согласны с его политикой 59% респондентов.

Предшественников Трампа в аналогичный период президентства поддерживали от 51% (Джимми Картер) до 89% (Джордж Буш-младший) граждан США.

Почти две трети опрошенных считают, что за время пребывания на посту действующий президент "ничего не сделал" или "сделал мало". Более половины участников исследования заявили, что при Трампе США стали слабее.

Американцы также склонны упрекать республиканца в том, что он не сдержал своих предвыборных обещаний (55%).

Опрос проводился с 29 октября по 1 ноября при участии тысячи граждан США. Погрешность результатов составляет 3,5 процентного пункта.

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  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
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