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Беспилотный автомобиль

Из Москвы в Петербург можно будет доехать на беспилотном транспорте

© Фото: Googl
Новости
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К 2025 году должна начаться коммерческая эксплуатация беспилотных транспортных средств, проект осуществляется в рамках "Национальной технологической инициативы".

СУХУМ, 5 ноя — Sputnik. Разработчики проекта развития беспилотного движения в России рассказали президенту страны Владимиру Путину о том, что к 2025 году по трассе Москва-Петербург можно будет перемещаться с помощью беспилотных транспортных средств. Проект был представлен на выставке "Россия, устремленная в будущее", сообщает РИА Новости. 

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Ранее в субботу сообщалось, что глава государства побывал на выставке в Манеже "Россия, устремленная в будущее". По информации разработчиков проекта, в течение трех лет на 70-километровом участке трассы М11 в обход Вышнего Волочка планируется открыть полосу для перемещения транспортных средств в так называемой беспилотной колонне, только в первой машине которой будет находиться водитель.

Проект будет реализовываться с помощью навигационной системы GPS/ГЛОНАСС и специальных систем контроля движения.

К 2025 в рамках "Национальной технологической инициативы" должна начаться коммерческая эксплуатация беспилотных транспортных средств, сообщили главе государства. После оснащения всей трассы Москва-Петербург (М11) необходимыми техническими средствами беспилотная полоса будет действовать на протяжении всей дороги.

В павильоне "Продукты питания" президенту показали сельскохозяйственные технологии будущего, в том числе дистанционную систему управления сельским хозяйством, позволяющую выращивать продукцию с заданными характеристиками.

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© Фото: unsplash.com
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Путину продемонстрировали устройство по очистке воды, разработанное воспитанниками образовательного центра для одаренных детей "Сириус", устройство для улучшения качества растений и повышения их сопротивляемости, а также представили виртуальный магазин будущего, в котором можно будет выбрать и заказать продукты исключительно при помощи специальных очков.

На стенде "Энергетика" о своих разработках президенту рассказали ведущие российские компании топливно-энергетического комплекса, в частности, "Роснефть", "Росатом" и "Газпром". Путину представили новейшую отечественную буровую платформу, которая будет производиться на судостроительном комплексе "Звезда", макет Балтийского СПГ, где будет установлено исключительно отечественное оборудование, а также макет энергоблока N4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах (БН 800) — один из ключевых инновационных проектов "Росатома".

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