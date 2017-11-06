Стрельба в церкви в Техасе унесла жизни 26 человек

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Во время перестрелки внутри и возле церкви в Техасе погибли 26 человек, стрелявшего нашли мертвым, но полиция пока не знает о мотивах преступления и обстоятельствах смерти преступника, передает РИА Новости.

Представитель управления Техаса по общественной безопасности Фриман Мартин рассказал журналистам на пресс-конференции, что стрелявший был одет во все черное, включая бронежилет. Он открыл огонь из автоматической винтовки Ruger AR возле баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс, неподалеку от Сан-Антонио в Техасе. Затем он вошел в церковь, где шла служба, и открыл беспорядочную стрельбу. Погибли 26 человек, около 20 были ранены. Возраст пострадавших — от 5 до 72 лет. В частности, сообщалось, что при стрельбе погибла 14-летняя дочь пастора церкви, в то время как сам пастор был в отъезде.

Затем стрелявший вышел из церкви. На выходе он столкнулся с местным жителем, у которого нашлась собственная винтовка. Завязалась перестрелка. Подозреваемый бросил свою винтовку и бросился бежать, а затем скрылся на машине. Впоследствии подозреваемого обнаружили мертвым в машине, но полиция не знает, скончался ли он от раны, полученной в перестрелке, либо застрелился. В машине убийцы найден ряд единиц огнестрельного оружия.

Власти пока не установили мотивы преступления и отказываются сообщать имя подозреваемого.

Как заявил представитель полиции Сан-Антонио, по месту жительства подозреваемого направлен отряд кинологов.

Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Японии, пообещал, что федеральные власти окажут помощь властям штата при расследовании инцидента. Трамп выразил свои соболезнования, назвав убийство людей «актом зла».

Нынешний инцидент стал пятым по количеству жертв в истории США и самым массовым по числу убийств в истории Техаса. Все пять самых массовых инцидентов произошли начиная с 2007 года, три из их числа — за последние пять лет.

Так, в апреле 2007 года при стрельбе в Виргинском политехническом институте погибли 32 человека, стрелявший Чо Сын Хи покончил с собой. В декабре 2012 года 20-летний Адам Ланза убил 20 детей в возрасте от шести до семи лет, а также 6 взрослых в школе в Коннектикуте. Ланза также застрелил собственную мать и застрелился сам. В июне 2016 года житель Орландо Омар Матин открыл огонь в гей-клубе Pulse, убив 49 человек. Полиция застрелила нападавшего. Самый массовый случай стрельбы произошел лишь месяц назад — 1 октября 2017 года Стивен Пэддок открыл в Лас-Вегасе огонь по толпе, собравшейся на концерт. В Лас-Вегасе погибли 58 человек, более 500 получили ранения