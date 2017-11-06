Крымские власти заявили о вскрытии схемы по дискредитации полуострова

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Власти Крыма заявили о своевременном вскрытии планов по дискредитации полуострова, сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского, упомянутые планы разрабатываются специальным центром под Киевом.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Киев и страны Запада в том, что они развязали против полуострова масштабную информационную войну, привлекая к подрывной работе в том числе крымчан, которые покинули полуостров.

"Руководит всем этим центр, созданный под Киевом, для дискредитации российских и крымских властей и вообще всех тех процессов, которые происходят в Республике Крым и Российской Федерации в целом", — сказал Полонский.

Полонский подчеркнул, что центр курируют украинские и западные спецслужбы. По его словам, кампания по дискредитации Крыма уже видна на страницах различных интернет-изданий и в социальных сетях.

"Мы должны сделать все от нас зависящие, чтобы эту угрозу нейтрализовать. Все кто задействованы в этой схеме, они все уже проявились, поэтому этих товарищей все давно уже идентифицировали. Я думаю, что эта затея по дискредитации Крыма заранее обречена на неудачу. Наша задача была в том, чтобы все это вовремя вскрыть, и я думаю, что мы это сделали весьма успешно", — подчеркнул Полонский.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".