Финансовые вложения королевы Елизаветы II нашли в офшорах

Около 10 миллионов фунтов стерлингов, принадлежащих Елизавете II, нашли в офшорах.

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Британскую королеву Елизавету II заподозрили в выводе 10 миллионов фунтов (13 млн. долларов) в офшоры, сообщает RT со ссылкой на доклад Международного консорциума журналистских исследований.

Согласно документу, средства отправлялись в фонды на Каймановых и Бермудских островах.

© AFP/ JUSTIN TALLIS Елизавета II в 90: константа на фоне перемен

Средства были заработаны благодаря принадлежащему королеве герцогству Ланкастер, где находится крупный портфель недвижимости.

Часть денег один из фондов вложил в финансовую организацию BrightHouse, которую обвиняли в выдаче кредитов на неправомерных условиях.

Представители герцогства уже пояснили, что инвестируют только в проверенные инвестиционные фонды, а королева платит налоги с дохода, который приносит ей Ланкастер. Что касается инвестиций в BrightHouse, то в герцогстве заявили, что не знали об этой давней инвестиции.

В скандальной публикации фигурируют и другие политики. Всего авторы расследования обнаружили связи 120 известных персон с офшорами. Среди них — премьер-министр Канады Джастин Трюдо, члены администрации президента США Дональда Трампа, а также топ-менеджеры компаний Uber, Apple и Nike.