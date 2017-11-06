Юрист: санкции против Крыма оспорят в международных инстанциях

В Крыму впервые начал работу форум друзей Крыма, на нем учредят Ассоциацию друзей Крыма и примут воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Республикой Крым и странами мира.

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Юристы обратятся в международные инстанции, чтобы оспорить санкции против Крыма, сказал руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов, передает РИА Новости.

"Мы должны переходить в наступательную позицию, в том числе, и на юридическом фронте. Мы должны отвечать на вызов времени и защищать права крымчан на международном уровне, бороться с санкциями как на уровне международных инстанций, так и на уровне народной дипломатии … Мы планируем развернуть юридическую работу в оспаривании санкций и в Европейском суде справедливости в Люксембурге, и в Европейском суде по правам человека", — сказал Молохов на международной конференции "Россия, Крым и современные международные отношения" в Ялте.

© Sputnik. Сергей Мальгавко На картах КНДР Крым признали частью России

По его словам санкционный режим нелегитимный, так как введен в обход Совета безопасности ООН.

"Мы приглашаем к сотрудничеству юристов-международников. Двери нашей рабочей группы открыты", — подчеркнул Молохов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".